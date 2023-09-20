Президент Ильхам Алиев: Начался процесс вывода с позиций незаконных армянских вооруженных формирований

Уже начался процесс вывода с позиций незаконных армянских вооруженных формирований.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к народу.

Глава государства отметил, что, приняв наши условия, они в том числе начали сдавать и оружие. "Спрашивается: кому было выгодно довести ситуацию до такого состояния? Ведь сразу после Второй Карабахской войны мы, выражая свою справедливую обеспокоенность, неоднократно обращались к руководству Армении, их покровителям за рубежом и другим сторонам и говорили, что присутствие вооруженных сил Армении на азербайджанской территории незаконно и этому должен быть положен конец. Мы говорили, что незаконный режим хунты должен свернуть свой так называемый флаг, который является не более, чем куском ткани, положить его себе в карман и покинуть наши земли. Это наше суверенное право", - подчеркнул Президент Азербайджана.