Ректор Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Ректор Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова, академик Виктор Садовничий направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Глубокоуважаемый Ильхам Гейдар оглу!
От всего коллектива Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова и от себя лично сердечно поздравляю Вас с убедительной победой на выборах Президента Азербайджанской Республики!
Вы своим неустанным трудом и полной самоотдачей в очередной раз доказали, что являетесь самым достойным кандидатом на столь высокий пост. Ваш высочайший профессионализм, исключительные личные и деловые качества характеризуют Вас как мудрого и решительного руководителя, способного ясно видеть цели и достигать впечатляющих результатов. Мы видим, как на наших глазах прекрасный край с многовековой историей и незыблемыми традициями становится все более процветающим и стабильным государством, где каждый человек может реализовать свои мечты и найти свое счастье.
Пользуясь столь приятным поводом, хочу поблагодарить Вас за Ваше внимательное и теплое отношение к нашему сотрудничеству. Филиал Московского университета в городе Баку на протяжении всего периода своей деятельности успешно служит во благо развития науки и образования, укрепляет плодотворное сотрудничество наших государств.
Я с большим удовольствием присоединяюсь ко всем теплым словам, звучащим сегодня в Ваш адрес, глубокоуважаемый Ильхам Гейдар оглу, и хочу пожелать Вам крепкого здоровья, благополучия, новых интересных проектов и реализации всех намеченных планов", - говорится в письме.
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