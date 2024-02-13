Директор Объединенного института ядерных исследований поздравил Президента Ильхама Алиева

Директор Объединенного института ядерных исследований Григорий Трубников направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.