https://news.day.az/officialchronicle/1637015.html Директор Объединенного института ядерных исследований поздравил Президента Ильхама Алиева
Директор Объединенного института ядерных исследований поздравил Президента Ильхама Алиева
Директор Объединенного института ядерных исследований Григорий Трубников направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.
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