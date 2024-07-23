В Азербайджане за помолвку лиц младше 16 лет будет применяться штраф или административный арест

В Азербайджане за помолвку лиц, не достигших 16 лет, будет применяться штраф в размере до 2000 манатов или административный арест.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев утвердил изменение в Кодекс об административных проступках.

Согласно изменению, в отношении лиц, намеревающихся обручиться с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, или заключить с ним брачный договор, или родителей другого лица, намеревающегося вступить в брак, либо лиц, ответственных за их воспитание, либо лица, достигшего совершеннолетия и намеревающегося вступить в брак, будет налагаться штраф в размере от 1000 до 2000 манатов, либо по обстоятельствам дела будет применяться административный арест на срок от одного до двух месяцев с учетом личности нарушителя.

Административная ответственность за деяние, предусмотренное настоящей статьей, наступает в отношении совершившего данное деяние совершеннолетнего лица, намеревающегося вступить в брак, если разница в возрасте между ним и лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, превышает пять лет.