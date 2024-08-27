https://news.day.az/officialchronicle/1684361.html Первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева посетила комплекс святилища Бибиэйбат - ФОТО
Первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева посетила комплекс святилища Бибиэйбат - ФОТО
26 августа Первая леди Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева и ее дочь Лейла Алиева посетили комплекс святилища Бибиэйбат.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Бибиэйбате, являющемся наследием VII века, покоятся четверо представителей рода Пророка.
Президент Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи в 2008 году приняли участие в открытии комплекса святилища Бибиэйбат после капитальной реконструкции.
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