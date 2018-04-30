Армяне привычно предали Россию: Владимир Соловьев об армянах

Вести ФМ побеседовали с Владимиром Соловьевым на тему происходящего в Армении.

Не будем касаться многочисленных реверансов и цветистых комплементов Соловьева в сторону Армении и армян. Интересен другой момент его монолога - позиция армян России относительно происходящего на "исторической родине". А позиция эта - никакая.

Соловьев удивлен, что многочисленные процветающие армяне России не высказывают конкретной позиции по ситуации в Армении. За исключением небольшой кучки молодежи, пытавшейся осадить армянское посольство в Москве. Эта кучка выразила солидарность с митингами в Ереване. А что думает по этому поводу многомиллионная армия российских армян? Соловьев удивлен тем, что не видит этой позиции, в том числе с экранов телевизоров. Хорошо известно, что в российском эфире есть целые телеканалы, контролируемые армянами и их капиталами. Их высказывания неопределенны и не дают представления о том, что же армянская община думает по поводу происходящего на самом деле. То есть, если следовать определениям Соловьева, эта позиция недостаточно "проармянская".

Конкретики действительно нет. А кто и высказывается, так только из чувства долга, чтобы отстали. А по большому счету, судьба Армении устроившихся хорошо за рубежом армян мало беспокоит.

Так, Соловьев дал прослушать обращение небезызвестного Гарика Мартиросяна - худрука и резидента шоу Comedy Club. Мартиросян сказал массу красивых слов, излил на слушателя ведра эмоций, но так и не сказал ничего конкретно. Тело, мол, здесь, в Москве, а душа и сердце, типа, там, в Армении.

Все это очень трогательно, но хорошо устроенные и процветающие в России армяне на самом деле не высказались ни за, ни против митинговой романтики Никола Пашиняна. Создается впечатление, что никакой позиции у армянской общины нет, или же соотечественники Пашиняна боятся ее высказывать. И не факт, что эта позиция обязательно в пользу протестующих масс. Может, потому она и умалчивается. Молчит интеллигенция, молчат предприниматели. Вот политолог Мигранян попробовал высказаться, и против него в Армении поднялась волна приправленной ненавистью критики. А сказал Мигранян следующее: "Сегодня то, что происходит в Ереване, - это родоплеменной уровень политики, это гибель государства и путь в никуда...Позор, мне стыдно, что я - армянин в таких случаях...".

Возможно, потому шоумен Мартиросян отделался малым, "отправив" в Ереван свое сердца, а тело оставив в удобной Москве, где у него крупный бизнес и дела идут распрекрасно. Младший брат шоумена в прошлом году был назначен Сержем Саргсяном послом Армении в Канаде. А сам Гарик в свое время называл себя "доверенным лицом президента Армении". Может, в шутку, а может, и всерьез.

Одним словом - ему все это надо?

Но молчание российских армян может быть связано не только с нежеланием подставляться под проклятия толпы в Ереване, или недовольство российской стороны. Может так случиться, что все успокоительные средства для Москвы, которые сегодня усиленно прописывает ей Никол Пашинян, окажутся пустым звуком. А так оно, скорее всего, и произойдет. Опасаясь вмешательства России, лидер оппозиции мягко стелет, но спать на такой "постели" будет жестко. Есть опасения, что, получив власть уже по закону, Пашинян спокойно предаст Москву и позабудет обо всех своих заверениях. Армении не привыкать продавать "старшего брата", она этим занимается при каждом удобном случае. Но на этот раз все слишком серьезно, и российские армяне вовсе не хотят оказаться между молотом и наковальней.

Султан Керим