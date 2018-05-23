Советы Европарламента по Азербайджану показали, кто стоял за "революцией" Пашиняна

После того, как "революционные" страсти немного улеглись, в Армении все настойчивее стал звучать вопрос "а что это было?".

То, что принято называть "бархатной революцией", правильнее было бы назвать переворотом. Все осталось по-старому, изменились лишь лица у власти.

Хотя Никол Пашинян и заверяет клятвенно, что он не прозападный и не пророссийский, а только проармянский, сомнения уже возникают. В принципе, они возникли с самого начала, когда Запад не торопился поздравлять Сержа Саргсяна с премьерством, а Россия не торопилась вмешиваться в происходящее в Ереване.

Наиболее распространенной в Армении версией, конечно же, является версия организации "революции" Москвой. Чтобы Россия да не вмешалась, в то время, как стратегический союзник уходит из рук, это, по мнению сторонников данной версии, нонсенс и означает, что Пашинян - человек Москвы.

Такого мнения придерживается, например, издание ArmenianReport, задающееся вопросом, "а был ли Пашинян тем, за кого мы его приняли?"

"Многие сегодня в Армении ломают голову над тем, как лидеру "бархатной революции" Николу Пашиняну удалось свалить режим Саргсяна и РПА. Свалить быстро и бескровно. Почему Саргсян так легко отдал власть мало кому известному за пределами Армении оппозиционному депутату? Пашинян - не Левон Тер-Петросян, в общественно-политическом значении ему до апреля 2018 года было далеко даже до Павлика Манукяна, замечает ArmenianReport. И у Саргсяна, и у Москвы было достаточно возможностей и сил для жестокого подавления народного протеста. Но этого не произошло. Почему? "Как бы ни было обидно тем, кто вместе с Пашиняном свергал власть Саргсяна и РПА, но ответ тут очевиден - только тем, что Пашинян был плоть от плоти проект Кремля", - уверяет армянское издание.

За эту версию говорит вроде бы и то, что Пашинян неожиданно и кардинально переписал свою политическую программу. Совсем недавно он был ярым сторонником выхода Армении из ЕАЭС и ОДКБ и попортил на этой почве властям много крови. А уже на подходе к премьерству вдруг заговорил о стратегическом партнерстве с Россией и важности евразийской интеграции для своей страны.

Многих такая странная трансформация повергла в шок. А сцены с участием Никола Пашиняна на саммите в Сочи добили тех, кто еще в чем-то сомневался.

Но... Но есть и другая версия. В Армении ее не озвучивают. То ли потому, что она соответствует действительности, то ли боятся сглазить, то ли надеются, что если держать все как бы втайне то в Москве ничего не заметят.

Первые сомнения возникли у многих после того, как Серж Саргсян привел в президенты экс-посла в Великобритании Армена Саркисяна. Уже тогда в этом факте увидели некий знак, многие были уверены, что президента в Армению назначил Запад. А когда появились сообщения о привлечении Пашиняном к спасению армянской экономики известного американского экономиста, турецкого армянина Дарона Аджемоглу, версия начала обрастать мясом.

Далее - министром обороны назначен Давид Тоноян, с 1998 года занимавший различные должности при командовании операциями НАТО, затем бывший представителем ВС РА в североатлантическом блоке. Главой МИД стал представитель Армении в ООН Зограб Мнацаканян. И так далее.

Согласно прозападной версии "бархатной революции", Серж Саргсян был не свергнутым правителем, а участником того же преставления, который должен был для вида чуть поартачиться, а потом уйти. Кстати, даже на знаменитой встрече с Пашиняном перед отставкой Саргсян выглядел более уверенным, а сегодняшний премьер сидел растерянный и явно чувствовал себя не в своей тарелке. Да и два потешных голосования в парламенте тоже смотрелись не убедительно и говорили только о точном расчете авторов этого сценария.

Заметим также, что ни в одном уважающем себя государстве толпа не смогла бы так запросто свалить власть. Правда, Армению считать нормальным государством трудно, но у Саргсяна и карабахского клана была в руках вся власть с полным подчинением силовых органов. И то, что за все недели протестов органами правопорядка не было предпринято никаких серьезных действий против протестующих, за исключением пары инцидентов, срежиссированных явно на камеру, говорит вовсе не о гуманности армянской полиции, а об отсутствии приказа навести порядок. Это уже не первая акция протеста в Ереване, и каждый раз протесты подавлялись. В принципе, как и в любом, повторимся, нормальном государстве. Трудно представить, что в какой-нибудь рукоплещущей сегодня Пашиняну стране Запада толпа могла бы потребовать отставки президента, и тот ушел бы без сопротивления.

Как говорится, не смешите мои тапочки.

Ну, а последние, так сказать, рекомендации Европарламента по поводу соглашения между ЕС и Азербайджаном, вообще, выдают "бархатную революцию" Пашиняна с головой. Успешно осуществленный в Армении сценарий теперь будет рассматриваться как удобное средство давления на Баку. С толстым намеком, мол, не примете нашу "демократию", возьмем и оккупированный Карабах признаем, а еще лучше - отдадим его "демократической" Армении. Новое армянское правительство уже не раз заявляло о своих намерениях в этом плане, и очень уверенно.

А если у кого-то вызовет сомнения прозападная версия армянского переворота из-за пророссийских заявлений Никола Пашиняна, то тут все еще проще. Запад с удовольствием будет использовать Ереван в своих играх, но брать его на содержание, как это делает Россия, никто не станет. Пусть платит Москва, а там видно будет...

Зульфугар Ибрагимов