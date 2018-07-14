НАТО в очередной раз проявило интерес к стратегическому партнерству с Азербайджаном

Декларация, подписанная главами государств и правительств на заседании Североатлантического совета в Брюсселе в среду, в которой подчеркивается поддержка территориальной целостности и независимости и Азербайджана, является очередным успехом нашего государства.

Об этом заявил Day.Az депутат Милли Меджлиса Азербайджана Фазиль Мустафа.

По его словам, документ в очередной раз подтвердил приверженность НАТО к Азербайджану как к стратегическому партнеру в регионе и мире.

"То, что НАТО продолжает поддерживать усилия по мирному урегулированию конфликтов на Южном Кавказе на основе норм международного права, Устава ООН и Хельсинкского Заключительного акта, показывает заинтересованность альянса в решении карабахского конфликта путем переговоров на условиях нерушимости границ Азербайджана.

"Азербайджан воспринимается в мире как государство, играющее весомую роль в вопросах обеспечения стабильности и безопасности в регионе, и участие нашей страны в миссиях НАТО - наглядный тому показатель. Особую значимость представляет для НАТО расширение миротворческой деятельности Азербайджана в Афганистане. Этот шаг является одним из приоритетных направлений азербайджанской внешней политики в мировой системе безопасности. Наша страна активно сотрудничает с НАТО в вопросах проведения демократических, институциональных и военных реформ, что усиливает имидж страны как надежного стратегического партнера и союзника. США и НАТО высоко оценивают усилия нашей страны, направленные на сохранение стабильности и безопасности региона, а также вклад Азербайджана в миссию "Решительная поддержка"", - заявил депутат.

По его словам, что ведущие государства должны поддержать справедливую позицию Азербайджана по урегулированию карабахского конфликта, принудив Армению к выполнению важных документов и резолюций международных организаций с тем, чтобы обезопасить и сохранить стабильность в стратегически важном регионе.

Матанат Насибова