Премьер Армении обвинил российскую базу в провокации?

Российский эксперт Станислав Тарасов, известный своей активной проармянской позицией, отреагировал на заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна по поводу инцидента с учениями 102-й российской базы в селе Паник.

Сегодня перед заседанием правительства премьер назвал случившееся "провокацией, направленной против армяно-российских дружественных отношений и суверенитета Армении".

Комментируя эти пылкие речи в беседе с Tert.am, Тарасов заметил, что премьер-министру Армении следует осторожно высказываться по поводу событий, разжигающих антироссийские настроения в Армении. Тарасов сказал, что произошедшее прискорбно, но, как правило, власти Армении бывают осведомлены о подобных действиях 102-ой российской военной базы.

"Нужно выяснить, почему это произошло, чтобы установить, кто виноват, а кто нет. Я, разумеется, не сомневаюсь в разъяснениях ни властей Армении, ни официальных представителей военной базы, но исследование в любом случае нужно провести", - сказал политолог.

По словам политолога, некоторые силы разжигают антироссийские настроения, и Никол Пашинян должен осторожно высказываться по таким вопросам, выбирать формулировки. "Прежде чем выступать с такими заявлениями, у него есть возможность прояснить ситуацию с высшим руководством России, получить разъяснения, и только после этого характеризовать это провокацией. Это непонятное заявление", - подчеркнул он, добавив, что официальная Москва отреагирует на подобные заявление стратегического союзника, члена ОДКБ Армении.

Отметим, что Пашинян обвинил российскую базу в провокации, явно поторопившись. Дело в том, что подобные учения с выведением военной техники и личного состава не бывают спонтанными. Армянская сторона на каком-то уровне, несомненно, должна была быть оповещена. А почему этого не случилось или почему кто-то в соответствующих структурах Армении информацию попридержал - это будут выяснять кому положено.

Прежде чем заявлять о провокации, Пашинян должен был учесть все это и поговорить с Москвой, как это обычно делается между партнерами. И поразмышлять надосуге о своем поведении.

Ну что с него взять - "молодой" еще премьер, зеленый.

Зульфугар Ибрагимов