Армения пытается устроить новый конфликт между Индией и Пакистаном - уже на Кавказе

О диверсификации закупок вооружений в Ереване говорят давно. Эта несбыточная, учитывая финансовое состояние страны, мечта, имеет для Армении скорее теоретическое, чем практическое значение. Тем не менее, вопрос периодически всплывает, когда вокруг закупок Арменией российского вооружения возникает негативный фон.

Сегодня, как известно, вступили в силу санкции США в отношении России. Влияние этих санкций на экономику Армении будет достаточно серьезным, о чем говорят и сами армянские экономисты. Коснется проблема и закупок вооружений. Если Армении удастся избежать повышенного внимания Штатов к ее отношениям с РФ, этой стране придется очень туго. В отличие от Азербайджана, ведущего дела с различными производителями вооружений, Армении приходится держаться только за российских производителей, так как только Россия готова отдавать ей оружие в долг и по дешевке, как "стратегическому союзнику".

Напомним, что в настоящее время Армения ожидает поставок оружия и военной техники по второму по счету оборонному кредиту, полученному от России. По первому, 200-миллионному кредиту, поставки, если верить Минобороны Армении, уже завершились. На очереди реализация второго, уже 100-миллионного кредитного соглашения.

300 миллионов долларов - это тяжелый груз для дистрофичного армянского бюджета. Но Россия потерпит, так как подобная форма отношений с Арменией устраивает и ее. Думается, в Москве не особо расстроятся, даже если Армения вообще не будет способна выплатить долг. А стоит ли нашим соседям рассчитывать на такую снисходительность со стороны других крупных производителей вооружений?

Тема закупок вооружений Арменией, с которой вроде бы все ясно, всплыла на повестку потому, что на днях в индийских, а затем и армянских СМИ прошла информация о намерении Еревана заняться диверсификацией источников оружейных закупок. В качестве производителя на этот раз выбрана Индия.

Ранее PanArmenian.net со ссылкой на Times of India сообщила о том, что Армения проявила интерес к индийской ракетной системе "Пинака". По словам директора фонда разработок и исследования оружия К. М. Раджа, армянская делегация ознакомилась с системой, понаблюдала за боевыми стрельбами. По его словам, Армения заинтересована в двух модификациях системы, переговоры между правительствами двух стран ведутся.

СПРАВКА: РСЗО "Пинака" разрабатывается Индией с 80-х годов прошлого века с целью заменить советские "Грады". В 1999 году системы были приняты на вооружение индийской армией и впервые применены во время столкновений на индийско-пакистанской границе. 214-миллиметровая система "Пинака" может поражать цели на расстоянии минимум 10 км, максимум - 40 км. Отклонение от цели составляет 1-4% от дальности полета ракеты, а это означает, что эти системы не обладают высокой точностью поражения. В 2006 году создатели "Пинака" объявили о разработке новой ракеты дальностью полета 120 км и массой боеголовки 250 кг. Предполагается, что эти ракеты появились на вооружении индийской армии в 2012 году.

Армянские СМИ напоминают, что несколько лет назад Армения приобрела из Китая 3-4 единицы 300-миллиметровых реактивных систем залпового огня WM-80. На сегодня эти системы безнадежно устарели, и Армении необходима замена, причем, достаточно недорогая. В связи с чем в последнее время в поле зрения МО этой страны попали индийские РСЗО "Пинака".

В Минобороны эту информацию подтвердили. Пресс-секретарь ведомства Арцрун Ованнисян отметил, что армянская делегация ознакомилась с системой в ходе проведенного в июле показательного боевого залпа: "Делегация вооруженных сил Армении встретилась с официальными лицами в Индии и ознакомилась с широким спектром вооружений. Некоторые из них представляют отдельный интерес", - написал в своем микроблоге в Twitter Ованнисян, сообщает Первый Информационный.

Дальность поражения цели у "Пинаки" достаточно невелика - до 40 километров и, по мнению специалистов, особого веса армянской армии не прибавит.

Между тем, армянские аналитики обращают внимание на два момента, говоря об истинных причинах такого решения Еревана.

Первая - это очень высокий уровень отношений между Азербайджаном и Пакистаном. Учитывая это, Ереван пытается воспользоваться проблемами между Индией и Пакистаном, рассчитывая получить какие-то преференции при покупке индийского вооружения. Так, анализируя ситуацию, издание verelq.am пишет: Исламабад и Дели являются конфликтующими сторонами из-за Кашмира и так называемая "proxy war" между ними разворачивается в разных регионах - в ближнеазиатском, в районе Индийского океана, в Азии, а сегодня, кажется, это противостояние переносится на Южный Кавказ.

То есть Армения намеревается в какой-то мере столкнуть Индию и Пакистан в нашем регионе, намереваясь создать противовес азербайжано-пакистанскому сотрудничеству за счет противоречий Исламабада и Дели. В Армении это именуется борьбой с трехсторонним форматом Турция-Азербайджан-Пакистан. Кого Ереван собирается поместить на третье место в своей "триаде" на случай, если оружейная сделка с Индией состоится? Ну, уж только не Россию.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

военный эксперт, бывший командир бригады, кавалер ордена "Азербайджанское знамя", полковник в отставке Шаир Рамалданов:

"У Азербайджана и с Пакистаном, и с Индией крепкие дружественные связи. Подчеркну, что отношения с Пакистаном имеют мирный характер и никак не направлены против Индии или какой-либо другой страны.

Закупка вооружений не требует наличия между странами каких-то особых связей. Вооружение - это рынок. Во время выставок какая-то продукция может привлечь внимание, в том числе ценовыми параметрами, и заключаются сделки. Просто бизнес.

Я бы не сказал, что индийский ВПК на сегодняшний день лидирует по производству вооружений. Индийское вооружение уступает российским аналогам - и по точности, и по управлению, и по дальности, и по другим параметрам. Я не думаю, что это даст Армении какие-то преференции. Думаю, это больше политический вопрос, чем чисто военный. Они таким образом хотят показать, что отдаляются от закупок российского вооружения и ищут другие рынки. Но сомневаюсь, что найдутся спонсоры, которые будут им в этом помогать.

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Армения привыкла действовать по принципу "и нашим, и вашим", всегда выделялась своей ненадежностью и излишней, скажем так, "гибкостью". В своих намерениях по отношению к индийскому вооружению Армения, как мне кажется, пытается использовать проблемы, что сейчас существуют между США и Россией. Намерения Еревана - это шаги политического плана в расчете получить какое-то поощрение с американской стороны, мол, вот, мы покупаем не только у России.

Что касается вопроса эффективности указанных РСЗО, то эти системы выпускаются с 80-х годов. Какую модификацию продадут армянам и на что у них хватит денег? Это еще вопрос. Как известно, Армения не справляется с графиком выплат по российским оружейным кредитам. Кроме того, с приходом к власти Никола Пашиняна внутриполитическая, социальная обстановка в Армении ничуть не улучшилась. Те 3 миллиарда долларов, которые Пашинян собирался вернуть в казну, еще не возвращены. То есть ситуация очень непростая, и на какие средства Ереван собирается приобретать - уже не в кредит - оружие у других производителей, сказать сложно.

Говоря откровенно, Армении не стоит закупать вооружение и углублять тем самым социальные проблемы и лишать денег свою экономику. Ей лучше подумать о том, как решить вместе с Азербайджаном вопрос Нагорного Карабаха. Думаю, умные политики должны заниматься именно этим, а не изучать рынок индийских вооружений.

В целом, индийское вооружение для Азербайджана и азербайджанской армии неконкурентоспособно. Те аналогичные системы, которые имеет Азербайджан, гораздо мощнее, эффективнее и проще в управлении. Думаю, тот рынок, куда направила свой взор армянская сторона, для нас менее интересен, так как мы закупаем вооружение у стран, являющихся флагманами в этой сфере. Это самое современное и самое эффективное вооружение".

Помимо указанной выше причины заявки на "оружейную диверсификацию", имеет право на жизнь еще одна - попытка шантажировать Москву. Заговорив о закупках индийского вооружения, Армения может попытаться вызвать ревность российской стороны и принудить ту к каким-то уступкам и послаблениям. А, возможно, и вновь вынести на повестку ультиматум вроде прекращения поставок вооружений Азербайджану.

Как бы там ни было, а реальность такова, что какая бы из двух причин не лежала в основе намерений армянской стороны, как отметил выше азербайджанский военный эксперт, приобретение индийских систем не даст Армении никаких преимуществ перед азербайджанской армией на случай возобновления военных действий. Как не даст его и получаемое за счет "невозвратных" российских кредитов вооружение.

Зульфугар Ибрагимов