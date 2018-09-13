Пашинян теряет Европу - хитрая подножка от Сержа Саргсяна

Вопрос Армении будет обсужден в Мониторинговой комиссии ПАСЕ. Об этом на своей странице в "Facebook" написала руководитель армянской делегации в ПАСЕ, вице-спикер парламента от РПА Арпине Ованнисян.

Мадам Ованнисян сообщила, что вчера на заседании Комиссии ПАСЕ по политическим вопросам и демократии была обсуждена внутриполитическая ситуация в Армении и события, имевшие место в последнее время. В частности, как пишет экс-министр юстиции Армении, обсуждены такие вопросы, как давление на свободу слова, распространение ненависти, уголовные дела против второго президента Армении и многочисленных бывших чиновников, членов их семей, возможные конституционные изменения в контексте рычага, гарантирующего власть премьер-министра, давление на законодательную и судебную власти.

"Я представила факты, видеоматериалы, публикации. Было также обсуждено содержание записи телефонного разговора между директором Службы национальной безопасности и главой Специальной следственной службы. В результате обсуждений принято решение направить письмо в Мониторинговую комиссию с предложением провести в Армении мониторинг по части обеспечения верховенства закона, независимости законодательной и судебной власти, а также в связи с политическими преследованиями", - цитирует любимицу Сержа Саргсяна NEWS.am.

Шаги, предпринятые Арпине Ованнисян, говорят о массированном наступлении республиканцев на новую власть. Хитрые и опытные сторонники Саргсяна и сам "патриарх" прежнего режима долго хранили молчание и не выступали против Пашиняна открыто. Дождавшись ослабления всенародной любви к популисту-премьеру, саргсяновцы перешли к действиям. Сам премьер создал им для этого просто тепличные условия. За несколько месяцев его правления в стране не произошло никаких серьезных сдвигов, а каждое громкое коррупционное дело превращается в скандал и играет против самих новых властей.

Добавила уверенности противникам и недавняя поездка Пашиняна в Москву, после которой он заявил, что отношения с Россией у Армении просто блестящие и в них нет абсолютно никаких проблем. Это стало сигналом для республиканцев начать разворачивать антипашиняновскую кампанию в Европе. И снова - благодаря неразумной политике и безответственным заявлениям самого премьера. Который буквально на блюдечке преподнес противникам неоспоримую реальность: Армения остается сателлитом России, а с Европой будет иметь дело постольку, поскольку это не ущемляет интересы Москвы.

Как написала газета "Грапарак", Республиканская партия Армении в эти дни ведет активную кампанию на внешнеполитическом фронте против властей страны.

В частности, сообщается, что Ашотян проводит встречи в Брюсселе, рассказывая европейским чиновникам об ошибках и "киксах" Никола Пашиняна и его команды. Тем самым Ашотян, как пишет газета, пытается настроить европейских политиков против армянского премьера. Республиканец рассказывает европейским коллегам об игнорировании прав человека, нарушениях конституционного строя, попирании свободы слова, которые, по его мнению, наблюдаются в Армении.

Не удивительно, что после этой агит-кампании председатель Европейской народной партии Жозеф Доль написал в своем Facebook, что необходимо "внимательно следить за процессами, протекающими в странах Европейского соседства". Глава ЕНП выразил надежду, что премьер-министр Армении будет уважать верховенство закона и независимость законодательного органа, и заметил, что гражданские акции не должны заменять собой парламентскую демократию.

Напомним, что Серж Саргсян находился на дружеской ноге с руководством ЕНП и регулярно участвовал в саммитах этой европейской партии.

Кстати, вчера в парламенте состоялось голосование с целью избрать членов Контрольно-ревизионной палаты и совета Центрального банка. Голосование было закрытым и тайным и в результате в обоих случаях победили кандидаты от фракции РПА.

Будь голосование открытым, результаты могли бы быть иными, так как каждый депутат думает о толпе, которая зорко следит за всеми и каждым. Но тайное голосование показало, что Николу Пашиняну есть, от чего лишиться сна.

Зульфугар Ибрагимов