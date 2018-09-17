Армения снова пытается присвоить карабахский ковер - ФОТО

На днях в армянских СМИ появился очередной приторный репортаж, рассказывающий о "древних традициях ковроткачества" в оккупированной Карабахе. В нем в цветистых выражениях рассказывается о труде армянских мастериц, технологиях и узорах, в реальности никакого отношения к Карабахскому ковру не имеющих.

Нужно сказать, что присвоение азербайджанских традиций ковроткачества является одним из важнейших направлений поставленных на государственных уровень в Армении фальсификаций истории и культурного наследия региона. Попытки присвоений предпринимаются армянами в направлении не только Азербайджана, но и Грузии, Турции, Ирана, народов Северного Кавказа. Но учитывая, что нынешняя Армения занимает азербайджанские земли, стратегия и тактика армянских мифотворцев направлена, в первую очередь на экспроприацию наследия азербайджанского народа. Доказательная база позволила бы раз и навсегда закрыть вопрос о том, кто является истинными хозяевами этой земли.

Несмотря на продолжающуюся десятилетиями кропотливую работу, наполнить эту "базу" требуемым содержанием все еще не удается. Напомним, что в начале этого года Армения предприняла отчаянную попытку включить в список нематериального наследия ЮНЕСКО азербайджанские ковры в качестве армянских. Попытка, конечно же, провалилась, но агитпроп не унывает и продолжает клепать агитки, в которых демонстрирует со всех сторон "творчество армянских мастериц", просто зашкаливающую, оказывается, популярность ковровых изделий, спешно выпускающихся в оккупированном Карабаха, а также доказывает силами некомпетентных армянских "специалистов" армянское происхождение узоров на представляемых Азербайджаном коврах.

Кстати, об узорах. Прояснить некоторые моменты и претензии армянской стороны Day.Az попросил председателя правления ОАО "Азерхалча", заслуженному деятелю искусств, доктору исторических наук, профессору Видади Мурадову.

В ковроведении существуют противоречивые мнения по поводу самых древних образцов ковров "Аждахалы". Ковры "Аждахалы", ранние образцы которого относятся к XVI веку в традиционной форме развивался не в направлении от народного ковроткачества к ковроткачеству мастерских, а от дворцового ковроткачества к народному ковроткачеству. На самом деле это развитие характеризуется деформацией, делением, созданием новых ковровых рисунков посредством разрушения архаических узоров. Анализ процесса эволюции ковров на основе рисунка "Аждахалы" показывает, что в кавказском, в том числе и в азербайджанском ковроткачестве этот мотив можно объяснить и как проявление культурного диалога, возникшего с помощью исторического Шелкового пути. Кроме того, можно предположить, что эти ковровые узоры (вышивки, миниатюры и т.п.) пришли от искусства китайцев и уйгуров и привнесены в Азербайджан в период набегов и правления татаро-монголов в первой половине XIII века.

Вместе с тем, в процессе эволюции рисунка "Аждахалы" в XVI-XIX вв. роль азербайджанского ковроткачества неоспорима. Этот классический узор, отдаляясь от своей семантики, наряду с исторической ролью "фундамента", в то же время стал отражать местные и новые тенденции, на основе которых создавались ковры с переходными рисунками. На этом этапе сложность бордюров сохраняется, но уменьшается количество элементов срединного поля и меняются их размеры. Маломерные и многочисленные элементы заменяются более крупными элементами. Именно на этот период приходится и создание местных флоральных (растительных) ковров на основе рисунка "Аждаха". Специалисты даже создание на последующих этапах ковров с геометрическими мотивами считают следствием деформации рисунка "Аждаха". Исследования показывают, что несмотря на серьезные художественные изменения, можно проследить и сопоставить процесс исторической эволюции рисунка "Аждахалы", определить ковры идентичного происхождения, но имеющие различные названия.

В национальном ковроткачестве наследниками этого рисунка являются ковры "верни", основное украшение которых - элементы в форме буквы S, встречается он также в названных "Челеби", "Малыбейли", "Гасымушагы" и других безворсовых и ворсовых образцах ковров, которые ткали тюркские племена, наряду с Карабахом, жившие в Ширване, Губе, Газахе, в том числе в Южном Азербайджане. Название этих ковров не под первоначальным, правильным именем, а по месту их создания, привело к возникновению целого ряда проблем в истории ковроткачества. Особенно противоречивы мнения по поводу происхождения и того, какой народ впервые его выткал, о художественной структуре ковров, которые преимущественно изготавливаются местным населением Карабаха и называются "Челеби".

Отмечу, что исторически ковроткацкое искусство Карабахского региона всегда находилось в "центре внимания" армян, которые неоднократно выступали с территориальными претензиями к Азербайджану. Они пытались "арменизировать" ковроткацкие традиции региона, особенно ковры с узором "Аждахалы", наиболее часто изготавливаемые в Карабахе, представить их в качестве продукта творчества армян, которые в начале XIX века в массовом порядке были переселены сюда царской Россией. Даже в некоторых источниках по данной проблеме отмечены попытки политизации символики этих ковров, представления щитов-медальонов, изображенных в срединном пространстве, в качестве гербов "армянских" меликов Карабаха. В этих источниках ковровый узор называется не в соответствии с историческим и начальным названием, а не имеющими никакого исторического и этнографического обоснования выдуманными именами "Вишапагорг", "Арчвагорг", "Гевхер", "Очагорг", "Хинзореск", "Хачкоран" и др.

Во второй половине XIX - начале XX веков изготовление ковров "Аждахалы" с одним или множеством медальонов (щитов) приняло массовый характер. На эти ковры, отличающиеся друг от друга по размеру, цвету срединного поля и бордюров, наряду с целыми помещались и половинчатые медальоны. Например, в различных районах Карабаха были вытканы высококачественные ковры удлиненной формы, напоминающие дорожки, отличающиеся в зависимости от их размеров количеством медальонов. В Дербентском регионе, особенно в местах компактного проживания азербайджанцев, рисунок "Аждахалы" называется "Мюслимат", и ковры ткутся в большом количестве в соответствии с местными ковроткацкими технологиями. В ходе экспедиционных исследований было выявлено, что ткачи в северных, северо-западных районах Азербайджана, например, в селении Баш Дашагиль Огузского района эти ковры называют так же.

Эти и другие факты свидетельствуют, что ареал распространения коврового рисунка "Аждахалы" не ограничивается Карабахским регионом, в разных вариантах ковры с этим узором ткутся на более обширной территории.

Лейла Таривердиева