Армянские террористы распоясались - готовится очередная провокация в оккупированном Карабахе

В Армении ожидается широкая амнистия. Кто подпадет под нее, доподлинно неизвестно, так как вопрос обсуждается в обстановке крайней конфиденциальности.

Тайно он обсуждался на заседании правительства, за закрытыми дверями будет рассматриваться в парламенте и соответствующей парламентской комиссией.

Амнистий в Армении не было давно. Видимо, поэтому министр юстиции Артак Зейналян с восторгом называет этот шаг новых властей уникальным. А может, и по какой-то другой причине. Все зависит от того, чьи имена и какие статьи рассматриваются для амнистирования.

Министр юстиции, следуя новой традиции, сообщил об этом в соцсетях. Сделал он при этом одно очень примечательное уточнение.

"Надо осознавать, что правительство, Национальное Собрание, государство прощают осужденных, подозреваемых в преступлении от имени общества против кого и было направлено преступление (руководствуемся презумпцией легитимности судебных актов, не указывая случаи, когда в отношении справедливости судебных актов есть сомнения со стороны общественности)", - написал министр.

Что это значит? Это значит, что вопрос освобождения заключенных будет ориентирован не на правовые нормы, а на политическую конъюнктуру и настроения толпы. Не удивимся, если список амнистированных будет зачитываться на площади и корректироваться в зависимости от интенсивности свиста или аплодисментов.

О том, кто именно будет включен в список, никаких утечек нет, информация хранится в строгом секрете. Однако можно не сомневаться, что среди амнистированных будут террористы "Сасна црер" - экстремистской группировки, преобразованной недавно в партию, но от этого не изменившей свою сущность. Террористы поклялись в верности новым властям, а теперь собираются в оккупированный Карабах решать свои политические задачи. Эти планы иначе как провокацией не назовешь.

На своем недавнем съезде саснацреровцы совершенно открыто озвучивали расистские лозунги и планы подрывной деятельности против соседних государств. А накануне пресс-служба этой партии объявила о намерении террористов 17 ноября устроить автошествие в оккупированный Карабах, где создает свою ячейку и собирается провести съезд. Среди участников провокационной акции все "звезды" теракта в Ереване двухлетней давности - Жирайр Сефилян, Алек Енигомшян, Варужан Аветисян, Гарегин Чугасзян, Араик Хандоян и другие. А если к тому времени будут освобождены и остальные, то к ним прибавится и главарь нападения на ППС Павлик Манукян и другие. Одним словом, "веселая" соберется компания.

В Армении до сих пор гадают, почему террористы оказались на свободе. Логичного ответа на этот вопрос нет.

Напомним, что 17 июля 2016 года группа вооруженных лиц, называвших себя "Сасна црер", захватила территорию патрульно-постового полка полиции в Ереване. При этом были убиты трое полицейских, взяты заложники, нанесен крупный ущерб государственному имуществу. Как выяснилось совсем недавно, целью террористической атаки было не освобождение "единомышленников", ни отставка Саргсяна и прочая политическая трескотня, а кража - денег и вооружения, которую и должны были прикрыть "свободолюбивые" лозунги.

Террористы были арестованы и приговорены к различным срокам заключения. Однако вскоре после "бархатной революции" начали по одному выходить на свободу. Как сообщают, стараясь не комментировать этот пугающий факт, армянские СМИ, на данный момент из 31 арестованного освобождены 27 участников вооруженной группы "Сасна црер", в том числе, один из ее лидеров Араик Хандоян.

Громко протестовать против такого решения новых властей мало кто решился, опасаясь связываться с террористами. За исключением семей убитых в ходе теракта полицейских, обещающих дойти до Евросуда, но водворить бандитов обратно в камеры. Какой будет реакция общественности на амнистию саснацреровцев, если она действительно произойдет? Почему-то нет сомнений, что в списке амнистированных будут все - 31 член группировки... пардон, партии. И сами они знают об этом, открыто разворачивая деятельность, которая для отбывающих сроки по тяжким статьям УК и даже освобожденных под залог была бы просто невозможна.

Уже на съезде "Сасна црер" было ясно, что превратившиеся в политиков террористы чувствуют себя очень вольготно и строят обширные планы, в том числе по поводу оккупированных территорий Азербайджана и нашей страны в целом. При этом они поминутно апеллируют к власти и кичатся своими "особыми отношениями" с новым главой правительства, чем в значительной мере компрометируют Никола Пашиняна, особенно в свете состоявшейся в конце сентября в Душанбе встречи с Президентом Азербайджана.

Присягнув новым властям, террористы "Сасна црер" заявили о прекращении вооруженной борьбы. Но не стоит забывать, что терроризм, он как висящее на сцене ружье, рано или поздно обязательно да выстрелит. И не обязательно по чужим.

Зульфугар Ибрагимов