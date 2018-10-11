В Армении закрывают Русский театр?

Антироссийские настроения, являющиеся высшим проявлением армянского патриотизма, никуда не исчезли, несмотря на все шаги и заявления новых властей, долженствующие доказывать обратное.

У действующего в Ереване Русского драматического театра им. Станиславского большие проблемы. После смерти прежнего художественного руководителя театр несколько месяцев остается без главы. Будучи только назначенной на должность, министр Лилит Макунц на волне революционной риторики заявляла, что министерство не имеет права вмешиваться во внутренние дела театра и все вопросы с новым худруком он должен решать сам. Свежеиспеченный министр была не в курсе существования в Армении закона о госорганизациях, согласно которому художественных руководителей, актеров театров назначает и увольняет директор при согласовании с министерством культуры.

Однако вскоре Макунц изменила свое "компетентное" мнение и, как пишет iravunk.com, решила, что художественного руководителя театра будет выбирать не творческий коллектив, а министерство. В связи с этим 1 октября в министерство культуры на собеседования были приглашены 5 кандидатов на должность художественного руководителя театра.

Примечательно, что одним из отобранных министерством кандидатов является отъявленный русофоб Сурен Шахвердян. Несколько месяцев назад во время одной из телепередач, на которой он выступал в качестве гостя, он заявил, что русский театр в независимой Армении - это просто недоразумение и что этот театр должен быть закрыт.

Актеры в недоумении - если Шахвердян полон такой ненависти к Русскому театру, почему тогда министр решает его сделать худруком? Получается, Макунц хочет закрыть Русский театр в Ереване?

Издание также раскрыло некоторые подробности окружения нового министра культуры. Отмечается, что при министерстве собираются создать совет, в который будут вовлечены самые что ни на есть деятели "антикультуры" - имеющая большой опыт появления в фильмах в обнаженном виде защитница гомосексуалистов и стимулирующая их "распространение" в Армении канадская актриса армянского происхождения Арсине Ханджян, пропагандирующая извращения в литературе, большой мастер перемеживающейся с руганью порнопоэзии Виолет Григорян, в изобразительном искусстве - удивленный собственным половым органом и отразивший его в своих картинах художник-архитектор из Лос-Анжелеса Самвел Сагателянов, недавно переехавший в Армению.

Удивляться подобному раскладу не стоит. Во-первых, госпожа Макунц не имеет никакого отношения к сфере культуры. До получения высокой должности она была преподавателем в университете и репетитором нынешнего премьер-министра по английскому языку.

Во-вторых, нездоровые веяния в культурной и социальной жизни страны, являющиеся определенной жертвой на пути "вестернизации" Армении, требуют от Макунц как министра соответствовать новым требованиям государственной политики. Развитие русского языка и русской культуры в эти требования никак не входит.

И, в-третьих, антироссийская риторика всегда служила в Армении пропуском в умы и сердца толпы. Выступать против всего русского - лучший способ понравиться массам, а также прекрасная возможность отвлечь их от реальных причин неразрешимых проблем Армении.

Зульфугар Ибрагимов