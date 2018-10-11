У Джанибекяна отобрали ТНТ

Артур Джанибекян перестанет руководить субхолдингом "Газпром-медиа Развлекательное телевидение" (ГПМ РТВ), объединяющим ТНТ, "Пятницу", "Матч ТВ" и другие каналы, но останется первым заместителем гендиректора этой структуры. Операционным управлением ГПМ РТВ займутся три директора, включая вернувшегося на должность главы ТНТ Романа Петренко, пишет "КоммерсантЪ".

Владимир Чопов будет отвечать за обеспечение вещания каналов, развитие региональной сети, монетизацию рекламного инвентаря, реализацию инвестпроектов, Сергей Шишкин будет управлять финансовым и юридическим блоками. Эти же полномочия у них были и раньше, говорит представитель холдинга. Роман Петренко приступит к руководству флагманским каналом холдинга ТНТ. Также он будет отвечать за программную стратегию субхолдинга, оценку целесообразности запуска новых телевизионных продуктов и контроль их эффективности. Он продолжит курировать международное развитие "Газпром-медиа", предполагающее продажу телеформатов за рубежом.

Основатель Comedy Club Production Артур Джанибекян, прежде занимавший должность гендиректора ГПМ РТВ, станет первым заместителем гендиректора субхолдинга и будет отвечать за реализацию продуктовой стратегии, поиск новых продуктов, создание контента и взаимодействие с продюсерами. Полномочия Джанибекяна не изменились, именно за эти направления он отвечал и раньше, говорит представитель "Газпром-медиа", пишет "Ъ".

Тем не менее, издание, со ссылкой на свои источники, сообщает о том, что "Газпром-медиа" был не вполне доволен показателями бизнеса ТНТ в последнее время, с этой целью и инициировал реорганизацию.

Не можем, конечно, этого утверждать, но, может быть, превращение некогда передового телеканала в площадку для армянской клоунады как раз и стало причиной бизнес-потерь. Засилье армянской тематики и армянских фамилий на канале, неоднократные провокации против русского народа и интересов России - все это должно было бы значительно сузить аудиторию канала и повлиять на его экономику.

Зульфугар Ибрагимов