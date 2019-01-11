Очередной антиазербайджанский выпад Марии Захаровой - ПОДРОБНОСТИ

Представитель МИД России Мария Захарова, устраивающая еженедельные брифинги и вроде как выражающая официальное мнение внешнеполитического ведомства и российского руководства в целом, нередко ставит Москву в неловкое положение.

Не будем говорить обо всех ее ляпах, затронем лишь моменты, касающиеся конкретно Азербайджана.

Не так давно госпожа Захарова вызвала дискуссии своими заявлениями по поводу приема, оказанного в российской столице главе сепаратистов оккупированного Карабаха Бако Саакяну. Комментируя справедливые вопросы и недоумение азербайджанской стороны по этому поводу, Мария Захарова на одном из брифингов разразилась обвинительной речью, указав не обращаться больше к российской стороне с такими "безосновательными претензиями". Госпожа Захарова завила, что приезд Саакяна "не противоречит" ни российскому законодательству, ни имеющимся международным договоренностям, ни посреднической миссии России в нагорно-карабахском урегулировании. И потому, по ее мнению, "претензии к российской стороне, которые были выражены в недавнем заявлении азербайджанской стороны, являются, с нашей точки зрения, безосновательными"...

Хотя дипломатия и считается одной из, пардон, "древнейших", но у всего должен быть предел. Считать визит главы оккупационного режима, установленного в Карабахе Арменией, не противоречащим посреднической миссии России в карабахском урегулировании, это... ну, как бы сказать помягче - это выход за все возможные рамки. Может быть, представитель МИД РФ не понимает всех нюансов и, как говорится, не догоняет? Тогда ей, наверное, следует поискать работу в каком-нибудь другом ведомстве.

Так же точно не может не удивлять "непонимание" представителя министерства иностранных дел, когда она говорит о проблемах с въездом в Азербайджан лиц армянской национальности. "Задержание и высылка граждан России по национальному признаку из Азербайджана является грубым нарушением их прав", - заявила Мария Захарова на последнем брифинге в МИД, отвечая на вопрос по поводу недопуска в Азербайджан некой российской гражданки по имени Кристина Геворкян.

Представитель МИД России словно только и ждала возможности выплеснуть свое раздражение. Ее буквально понесло. Захарова ответила пространно и эмоционально. Тут и "нехорошая традиция", и " грубое нарушение прав граждан России", и "противоречие духу и букве ряда российско-азербайджанских договоров и соглашений". Более того, российская сторона, оказывается, неоднократно пыталась призвать Баку к порядку, а тот снова за свое...

Так и хочется спросить у уважаемой госпожи Захаровой - а что, карабахский конфликт уже урегулирован, в регионе установлен мир, открыты границы и все такое? Может быть, полностью устранены угрозы провокаций и прочих враждебных действий по отношению к нашей стране? К сожалению, на все эти вопросы приходится отвечать отрицательно. А гражданство того или иного лица никак не снимает вопросов.

Мария Захарова прекрасно все это знает. Или не знает? Судя по бурной реакции представителя МИД, она пребывает в неведении и считает, что после тридцати лет конфликта и четверти века армянской оккупации азербайджанская сторона должна продолжать строго придерживаться принципа "все люди братья", в то время как сами азербайджанцы и граждане других стран азербайджанской национальности считаются в Армении врагами.

Да бог с ней, с Арменией. В самой России, в той же первопрестольной к въезжающим в РФ представителям, скажем так, "черных" национальностей, ярко выраженным мусульманам и прочим "опасным" элементам существует предвзятое отношение. Известно множество случаев, когда людей подвергали необоснованному досмотру, грубому обращению и даже высылке. Наверняка, госпожа Захарова найдет всему этому беззаконию объяснение с точки зрения "национальной безопасности", как она ее видит.

На защиту своей национальной безопасности имеет полное право Азербайджан. И вмешиваться в это право не может никто. Даже такой близкий друг и партнер, как Россия, которую слишком уж эмоционально представляет Мария Захарова.

И еще - у лица, представляющего дипломатическое ведомство, яркие эмоции могут иметь место только по отношению к собственной стране или ее врагам. Все прочие чувства следует прятать. Хотя бы потому, что такая явная и часто проявляемая симпатия госпожи Захаровой к армянской стороне может оставить неприятное послевкусие у Баку.

Сомнительно, чтобы МИД России и руководство РФ вообще были в этом заинтересованы.

Султан Керим