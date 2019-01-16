МИД России поддержал Азербайджан

В Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в отношении Азербайджана пытаются действовать предвзято.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам 2018 года.

"Мы [Азербайджан и Россия] неплохо сотрудничали и в структурах СНГ, и ООН и ОБСЕ, и в Совете Европы, где в отношении Азербайджана тоже достаточно предвзято пытаются действовать и пытаются тоже дискриминировать права азербайджанских парламентариев в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ)", - сказал Лавров.

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