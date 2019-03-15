Изменение формата переговоров по нагорно-карабахскому конфликту было бы несправедливым. Об этом, как передает Day.Az, сказал Trend экс-посол США в Азербайджане, экс-сопредседатель Минской группы (МГ) ОБСЕ Мэтью Брайза.

Экс-сопредседатель МГ отметил, что в последнем заявлении сопредседателей Минской группы ОБСЕ отвергается просьба премьер-министра Армении Никола Пашиняна об изменении формата посреднического процесса.

"Заявление сопредсетателей призывает обе стороны продолжать добросовестные переговоры на самом высоком политическом уровне, принять "Основные принципы" возможного рамочного соглашения для официального урегулирования нагорно-карабахского конфликта и воздерживаться от попыток определить некоторые принципы как более важные, чем другие. Изменение формата Минской группы было бы несправедливым", - сказал Брайза.

Далее экс-сопредседатель МГ добавил, что это последнее заявление отражает неизменную приверженность ОБСЕ и сопредседателей Минской группы ОБСЕ по оказанию помощи руководству Азербайджана и Армении в определении рамочного соглашения для окончательного и мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

"Как и на протяжении всей истории Минской группы, сопредседатели приветствуют в этом заявлении приверженность Президента Ильхама Алиева и премьер-министра Пашиняна встретиться под эгидой Минской группы. Так что в этом последнем заявлении сопредседателей нет ничего необычного или нового", - считает Брайза.

Экс-сопредседатель МГ отметил, что если руководство Азербайджана и Армении последуют призыву сопредседателей в этом заявлении придерживаться "Основных принципов" и развивать достаточно продуктивные и доверительные отношения друг с другом, то перспективы прорыва в переговорах могут быть более сильными, особенно если обе стороны продолжат готовить своих граждан к миру.

"Но пока не ясно, смогут ли руководители двух стран выработать необходимый уровень доверия друг к другу, чтобы пойти на политически сложные компромиссы, необходимые для достижения такого прорыва. Поощрение со стороны президентов США, Франции и России может помочь в этом отношении", - заключил Брайза.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.