Встреча между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, которая состоялась 29 марта в Вене (Австрия), является хорошим знаком c дипломатической точки зрения в направлении урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Об этом, как передает Day.Az, сказал Trend экс-посол США в Азербайджане, экс-сопредседатель Минской группы (МГ) ОБСЕ Мэтью Брайза.

"Это хороший знак c точки зрения дипломатической процедуры, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян наконец провели свою первую встречу под эгидой Минской группы ОБСЕ. По сути, позитивно, что оба лидера подтвердили свой призыв укрепить режим прекращения огня вдоль линии соприкосновения войск и создать обстановку, благоприятствующую миру", - сказал он.

Брайза отметил, что эти шаги являются обнадеживающими признаками того, что два лидера строят конструктивные личные отношения, шаг за шагом, что является предпосылкой для принятия трудных решений, необходимых для завершения разработки рамок мирного соглашения.

Отметим, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян впервые встретились 29 марта в Вене под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Игорь Попов - от России, Стефан Висконти - от Франции, Эндрю Шофер - от США).

Во встрече также приняли участие министры иностранных дел Азербайджана и Армении Эльмар Мамедъяров и Зограб Мнацаканян, личный представитель действующего председателя ОБСЕ.

Как отмечается в заявлении ОБСЕ в связи со встречей, оба лидера подчеркнули важность создания обстановки, способствующей миру, и принятия дальнейших конкретных и ощутимых шагов в процессе переговоров для поиска мирного решения конфликта.

"Вспоминая свой разговор в Душанбе, лидеры вновь подтвердили необходимость укрепления режима прекращения огня и совершенствования механизма прямого общения. Они также договорились разработать ряд мер в гуманитарной сфере", - говорилось в заявлении.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.