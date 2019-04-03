Французский политик, философ, экономист и юрист Жан Боден говорил, что каждый народ нуждается в государственном суверенитете. Ибо, как писал Боден, "суверенная власть государства - это всегда постоянная власть; власть, не ограниченная никакими условиями; власть единая, то есть неделимая", а народ "это зверь многоголовый и лишенный рассудка, он с трудом делает что-либо хорошее. Доверять ему решение политических дел - это все равно, что спрашивать совета у безумного".

Руководители военно-террористической хунты в Нагорном Карабахе, видно, руководствуются именно идеями Бодена и считают рядовых карабахских армян быдлом, легко управляемой массой. Чуть ли не сбродом безумных.

Таково мышление всех разномастных сепаратистов: для них альфой и омегой управления становится давление на инакомыслящих, когда любой, кто обмолвится о несостоятельности утверждений о "богоизбранности", о "необходимости вести постоянную и нескончаемую борьбу" за эфемерную "независимость", превращается в мишень. Их арестовывают, подвергают пыткам, убивают.

Такова звериная сущность, нечеловеческая злоба сепаратизма.

И любая террористическая организация, группа или движение всегда нуждается в "говорящей голове". Так называют внешне цивильных людей, выполняющих роль руководителей пиар-службы убийц, насильников, грабителей и террористов. Он и никто другой "уполномочен" оправдывать действия, намерения и тактику террористов, пытаться облагораживать убийц, руки которых по локоть в крови невинных людей.

Давид Климович Бабаян принадлежит к этой когорте профессиональных лжецов, двурушников и бессовестных людей.

В англосаксонской литературе подобные персонажи называются "Inglourious Basterds". То есть бесславными ублюдками. Но в отличие от персонажей фильма Квентина Тарантино, бесславные ублюдки сепаратистов и террористов не воюют со Злом, не жертвуют собой ради отмщения за невинно убиенных, а полностью наоборот - они всячески выгораживают убийц.

Политолог и политик, как сам он себя называет, Давид Бабаян - 45-летний внешне цивильный бородач. Родился в Карабахе, в городе Ханкенди. Ныне отрабатывает свой номер в должности "начальника Главного информационного управления Аппарата" самого "президента" самопровозглашенный хунты карабахских армян.

Он также является заместителем Бако Саакяна, с радостью и гордостью возомнившего себя "президентом карабахских армян".

Давид Бабаян не глуп, начитан и образован. Например, в 1994 году он окончил Ереванский институт народного хозяйства по специальности "Государственное регулирование экономики", в 1997 году - факультет политологии Американского университета, в 1998 году - факультет международных отношений Центрально-европейского университета (Будапешт), а в 2005 году защитил кандидатскую диссертацию в Институте востоковедения Национальной Академии Наук Республики Армения и получил ученую степень кандидата исторических наук, в 2013 году получил ученое звание доцента, а в 2018 году защитил докторскую диссертацию в Институте востоковедения Национальной Академии Наук Республики Армения и получил ученую степень доктора исторических наук.

Занимается также преподавательской деятельностью в Государственном университете в Ханкенди, где преподает геополитику, политологию и государствоведение. Член союза писателей Нагорного Карабаха.

Продолжим и заглянем на страницу про Бабаяна в Википедии, которую, без сомнения, писал и редактировал сам "герой": "Давид Бабаян является автором около 300 публикаций, в том числе десятков научных статей, опубликованных в целом ряде ведущих научных изданий Армении, России, США и Европы. Он также является автором шести монографий".

Так что же такого великого, прямо общепланетарного масштаба написал сей фрукт армянской политики и гений политологии?

"Проблема воды в контексте урегулирования нагорно-карабахского конфликта", "Геополитика Китая на современном этапе: некоторые направления и формы", "Политика Китая в Центральной Азии, на Кавказе и в Северном Прикаспии в конце XX - начале XXI вв.", "Роль и место Армянского нагорья в библейской геополитике", "Гидрополитика карабахского конфликта" - вот названия научных, точнее, околонаучных изысканий внешне цивильного, упитанного и в меру, якобы, воспитанного бородача из Ханкенди.

Давид Бабаян - не ученый, хотя и пытается стяжать лавры ученого человека. Ему абсолютно чужды такие понятия, как логика, совесть, честь и достоинство. Тому много причин.

Он хоть и знаток "проблем воды" или "роли и места Армянского нагорья", но он, прежде всего, бессовестный лжец и ушлый предприниматель. Карабахские армяне прекрасно осведомлены о деловой хватке "ученого представителя" недалекого Бако Саакяна, унылого и несчастного руководителя хунты в Ханкенди.

Например, никто иной как Давид Бабаян был среди особо отличившихся в разграблении оккупированных сел в Агдеринском районе. По словам карабахских армян, Бабаян в своем потасканном драндулете совершил десятки "рейсов" в села Агдеринского района, вывозя все сколь-нибудь ценное, попадавшееся ему на глаза.

Он также фигурировал в громком скандале с "приватизацией" Шелкового комбината, когда за бесценок было распродано и присвоено крупнейшее производственное объединение в Нагорном Карабахе.

Давид Бабаян любит позировать перед телекамерами. То он в своем скромно обставленном кабинете вещает про "принцип национального самоопределения", то он, одевшись в камуфляжную форму, в окопе талдычит о "невиданном героизме и несломленности карабахских армян", то он ведет за собой армянских журналистов и на ходу, жестикулируя, объясняет им, сирым, Мадридские принципы мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

И везде, всюду, всегда он врет. Ложь, как говорят сами карабахские армяне, истинная натура Давида Бабаяна.

Недалекий, безграмотный "политик" Бабаян также отличился на ниве амурных похождений. Чего стоит только одна история его страсти к дочери своей двоюродной сестры, 17-летней Назик. Бабаян в своих СМС-ках к ней называл ее "манушак", то есть "фиалкой". Страстная переписка впоследствии перешла в стадию тайных встреч, и Назик забеременела. Жена Бабаяна, узнав об измене своего мужа, выгнала его из дома.

Но все только начиналось: Бако Саакян, возмутившись "неподобающим поведением" своего работника, прилюдно обозвал его "похотливым ишаком". Потом Бабаян был избит родственниками - так говорит молва. Естественно, сам Бабаян все отрицал и ныне отрицает, ведь не к лицу "всемирно известному ученому", знатоку воды и геополитики, барахтаться в амурных похождениях, бегать после работы, высунув язык, в ресторан "Арарат-Гохар", где он всегда заказывал отдельный кабинет. И чтобы обязательно дверь закрывалась изнутри. И чтобы никто его, точнее, их - с юной "манушак" - не беспокоил.

Бабаян отличился и примитивным воровством, когда присвоил себе авторство статьи известного армянского политолога и опубликовал сей труд на сайте "Айсор".

В комментариях к статье читатели издевались над автором. Например, некто под ником "Татевик" написала: "Давид, это трудное дело - статью писать. Это тебе не деньги тырить и с умным лицом нести ахинею".

Статью убрали. А жаль, сей незабвенный труд мыслительного процесса запутанного сознания Бабаяна как нельзя лучше характеризовал истинную сущность маразматика, возведенного в кресло "правой руки" Бако Саакяна.

Карабахские армяне любят своего Бабаяна. В социальных сетях он абсолютный рекордсмен по количеству нецензурных выражений, оскорблений и мэмов в свой адрес.

Так и живет Давид Климович Бабаян, прозванный "Клиновичем" и "Клоуном карабахских армян".

Хотя, может быть, и давно умер, просто никто ему об этом пока не сказал.

Эльчин Алыоглу

Заместитель главного редактора Milli.Az

специально для Day.Az