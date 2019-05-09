На днях МИД РФ опубликовал доклад "О ситуации с героизацией нацизма, распространении неонацизма и других видов практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости".

Отдельная глава доклада посвящена Армении. И об этой стране действительно есть, что сказать.

В докладе отмечено, что бывшая правящая Республиканская партия Армении "предпринимала шаги по увековечению памяти такого неоднозначного политического деятеля националистического толка, как Г. Нжде, в отношении которого имеется информация о сотрудничестве с Третьим рейхом".

МИД РФ также подчеркивает, что среди политических организаций Армении националистической ориентации можно выделить "Сасна Црер", зарегистрированную в качестве политической партии осенью 2018 года. В основе идеологии "Сасна црер" лежит отказ от признания Республики Армения как "порождения преступного русско-турецкого сговора" (Московский договор 1921 г.) и борьба за "создание нового государства". Заявленными целями партии являются "создание новой Армении", включая как сегодняшнюю территорию страны, так и Нагорный Карабах, а также объединение проживающих вне родины армян посредством общенационального референдума. В программных установках партии акцентируется задача восстановления прав, якобы "попранных российским колониализмом", и возвращения "армянского правомочия на Нахчыван и на запад от реки Ахурян"", - говорится в докладе.

Несмотря на то, что согласно официальным данным национальные меньшинства хорошо интегрированы в армянское общество и не испытывают каких-либо проблем, в Армении все же имеют место факты расизма и ксенофобии, отмечает доклад.

Между тем, столь мягкие формулировки не соответствуют армянским реалиям. В действительности это страна, отличающаяся особой нетерпимостью ко всему неармянскому, армянская идеология и пропаганда прививают гражданам с рождения чувство национальной и расовой исключительности, что не может не сказываться на восприятии других наций, религий и культур. В подтверждение этого утверждения напомним, что за годы своей независимости Армения "очистилась" от неармян, и сегодня на занимаемой этим государством территории проживают практически только одни армяне.

Что же касается героизации нацизма, то как раз в минувшее воскресение в Ереване в пантеоне "Ераблур" состоялось захоронение останков скончавшегося в США в 1984 году армянского террориста Гургена Яникяна, расстрелявшего в 1973 году турецкого консула и его помощника и приговоренного американским судом к пожизненному заключению. Яникян был не просто убийцей, он был убийцей убежденным и считался духовным отцом террористической и откровенно фашистской организации АСАЛА.

Яникян считается героем армянского народа. Таким же, как приспешник нацистов Гарегин Нжде, которому несколько лет назад в Ереване был воздвигнут памятник. Последний факт вызвал серьезное возмущение в России, и хотя официальные структуры реагировали, избегая жестких эпитетов, общественные организации, ветераны и СМИ высказывались вполне конкретно.

Так, стоит напомнить сравнение фашистской символики с гербом правящей на тот момент РПА, прозвучавшее в программе "Прогнозы" телеканала "Звезда". Программа была посвящена героизации нацизма в постсоветских странах, и Армения удостоилась особого, и в данном случае совершенно заслуженного, внимания. И что следует учесть - в отличие от сегодняшних попыток героизации тех же бендеровцев, армянские нацисты Нжде и Дро, как и прочие кровавые армянские преступники, открыто считались в Армении "героями" и во времена СССР, где антифашистская тема была одной из доминирующих.

В этом свете нет ничего удивительного в том, что авторы непотребных шоу на армяно-российском НТВ позволяют себе оскорблять память героев Великой отечественной.

Теперь в Ереване есть и памятник, символизирующий нацистскую суть армянской идеологии, одобряющей животную ненависть и оправдывающей убийства невинных во имя мести. Ожидалось, что после ухода РПА, строившей политику на платформе нждеизма, памятник будет снесен. Но он все так же стоит, доказывая своим присутствием, что ничего в этой стране не изменилось и вряд ли изменится.

Зульфугар Ибрагимов