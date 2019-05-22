На следующей неделе - 29 мая Баку проведет финальную игру между командами "Арсенал" и "Челси" Лиги Европы УЕФА. Считаю, что это - грандиозно. Этот матч - прекрасная возможность с точки зрения демонстрации европейцам и всему миру того, насколько роскошным городом и прекрасным местом для проживания является Баку. По личному опыту знаю, что Баку, где я в свое время жил вместе с семьей, - очень безопасный город.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал бывший посол США в Азербайджане Мэтью Брайза.

"К сожалению, игрок клуба "Арсенал" армянского происхождения Мхитарян, ссылаясь на вопросы безопасности, принял решение отказаться от участия в этой игре. Ясно, что это его личный выбор. По-моему, отказ от участия в игре станет причиной его лишения денежных средств, которые он смог бы заработать от футбола. Я считаю, что это неразумный выбор. Я не вижу никакой причины для его беспокойства в связи с безопасностью на футбольной площадке во время финала в Баку. Я знаю армян, которые спокойно приезжали в Азербайджан. Но, во всяком случае, это личное решение футболиста. Надеюсь, что оно не помешает грандиозности этой игры, а также восхищению иностранных гостей красотой Баку. Думаю, что демонстрация этой игры, а также красоты Баку не имеет никакой связи с политикой", - подчеркнул М.Брайза.