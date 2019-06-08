Вот мы говорим, что премьер-министр Армении Никол Пашинян напрасно ездил в Санкт-Петербург на международный экономический форум. А оказывается, совсем не напрасно. Ну и что, что не было экономического и политического смысла в его участии. Зато людей посмотрел и себя показал. И некоторые его увидели и даже услышали.

Как пишет Новости-Армения, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова процитировала в своем Facebook-e слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна из выступления на Петербургском международном экономическом форуме-2019.

"Пашинян на питерском форуме: Когда все недовольны, нужно сделать так, чтобы все были довольны", - эта фраза из выступления Пашиняна, размещенная на странице Захаровой, вызвала шквал комментариев ее подписчиков.

Позже она сочла нужным опубликовать все, что было сказано Пашиняном на эту тему, добавив, что было сказано "емко, позитивно и классно. Мне оооооочень понравилось! А провокаторов не слушайте".

Султан Керим