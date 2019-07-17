"Решение Армении оштрафовать российскую военную базу в Гюмри является очередным плевком в стратегического союзника. Мне сложно объяснить это решение, так как оно настолько вызывающе, что не поддается объяснению".

Так известный российский эксперт по международным конфликтам Евгений Михайлов прокомментировал Day.Az неожиданное решение армянских властей оштрафовать дислоцированную в Гюмри российскую военную базу.

Как стало известно накануне, Комитет государственных доходов (КГД) Армении оштрафовал базу в Гюмри из-за невыдачи кассового чека. По всей видимости, речь о каком-то торговом объекте на территории базы.

Продолжая свою мысль, Михайлов отметил: "Может, Ереван снова оперился, получив поддержку в 40 млн. долларов за "достижения в развитии демократии" от США? Так это подачка на фоне общей помощи России бедному государству, которое и держится на плаву только за счет переводов армян, находящихся в России".

По словам российского эксперта, вся эта вакханалия происходит на фоне мило улыбающегося Пашиняна, который заявляет о вечной дружбе. Москве уже хватит играть в доброго дядюшку, который прощает шалости племянника, считает Михайлов, уверенный, что так можно дождаться более серьезных последствий для интересов национальной безопасности России.

"Нужно прекращать уже играть в мягкую дипломатию, пора жестко брать под контроль ситуацию в Армении, невзирая ни на что. Есть мнение, что мягкость России обеспечивает мощная армянская диаспора, проживающая в РФ. Но это не причина, чтобы позволить сесть России на шею. Вполне могу допустить, что решение со штрафом может окончательно открыть глаза Москве на происходящее в Армении, в результате чего она вовремя примет жесткие и адекватные меры противодействия", - заключил Евгений Михайлов.

Лейла Таривердиева