Испания выиграет от более интегрированного европейского энергетического рынка благодаря Южному газовому коридору (ЮГК), который предусматривает транспортировку азербайджанского газа в Европу, сказал Trend временный поверенный в делах посольства Испании в Баку Игнасио Санчес Табоада.

Как отметил Табоада, ЮГК является стратегической инфраструктурой не только для Азербайджана, но и для ЕС, и Испания объявляла об этом.

"Испания не будет прямым бенефициаром или потребителем азербайджанского газа, но благодаря этой инфраструктуре граждане Испании несомненно выиграют от более интегрированного энергетического рынка Европы", - сказал дипломат.

Отметим, что проект "Южный газовый коридор" предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки азербайджанского газа, добываемого в рамках разработки месторождения "Шах Дениз-2" через Турцию в Европу.

Основными составляющими проекта являются "Шах Дениз-2", расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Трансанатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Трансадриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юге Италии.

Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются с начала 2020 года в объеме 10 миллиардов кубических метров. Кроме того, шесть миллиардов кубометров азербайджанского газа будут поставляться в западные регионы Турции. Эти поставки начались летом 2018 года.