После выступления на заседании Совета глав государств СНГ Президента Азербайджана Ильхама Алиева в России поднялась серьезная волна протеста против увековечения памяти армянских нацистов на территории Российской Федерации.

Азербайджанский лидер напомнил, что в центре Еревана прежняя власть установила шестиметровый памятник пособнику нацистов Гарегину Нжде. По словам Президента, "главным лозунгом Нжде было "Кто погибал за Германию, тот погибает за Армению". Комментарии тут излишни. Нжде был арестован, закончил свои дни во Владимировской тюрьме. Так вот этому предателю и палачу в 2016 году в центре армянской столицы был установлен памятник высотой почти 6 метров. К сожалению, новая власть Армении не демонтировала этот памятник. Считаю, что героизации фашизма нет места на пространстве СНГ", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

После этих слов в России снова заговорили о необходимости борьбы с подобными проявлениями, особенно в преддверии 75-летия Победы.

Активисты от общественности юга России требуют демонтажа установленной на территории армянской церкви в Армавире памятной доски в честь Нжде и Дро, сотрудничавших с фашистами в годы Второй мировой войны. В этом вопросе активистам обещал оказать поддержку депутат Государственной думы, председатель комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников. Депутат Государственной Думы Дмитрий Савельев заявил азербайджанским журналистам, что возмущен установкой мемориала нацистскому последователю Гарегину Нжде в городе Армавир. По его словам, он испытал большее возмущение, когда узнал о наличии такого мемориала, и считает, что этот факт должен быть квалифицирован как уголовное преступление - "реабилитация нацизма" - и никак иначе.

Одновременно на сайте change.org была инициирована петиция в поддержку сноcа мемориала Нжде в Армавире. В петиции отмечается, что несколько лет назад в городе Армавир Краснодарского края была установлена мемориальная табличка Гарегину Нжде - коллаборационисту, сотрудничавшему с Третьим Рейхом. Данное сотрудничество зафиксировано Минобороны России. Местные жители не раз выражали недовольство фактом установки. Требования о демонтаже таблички до сих пор не удовлетворены. Авторы петиции призывают власти города Армавира, а также общественность активизировать усилия по решению вопроса и демонтажу таблички, поскольку она оскорбляет память ветеранов Великой Отечественной войны и противоречит позиции России о борьбе с героизацией нацизма.

Петиция выставлена два дня назад и продолжает набирать голоса. И как тут не вспомнить о другой петиции, инициированной два года назад армянскими националистами Армавира с целью строительства в этом городе Краснодарского края памятника нацисту Нжде. Примечательно, что за два года петиция набрала всего 46 голосов. По всей видимости, помимо самих инициаторов, возведение такого монумента не заинтересовало армавирскую общественность, в том числе армян.

Армянская петиция выдержана в духе лучших традиций националистической пропаганды. В ней отмечается, что Армавир был основан армянами, и вообще Россия обязана своим нынешним присутствием на Северном Кавказе именно армянству. И так далее.

"Ознакомившись с армянской петицией двухлетней давности, я получил еще одно подтверждение своей решимости бороться с армянским нацизмом до его полного искоренения на российской земле. И это - не громкая фраза для самопиара, это - сознательный выбор бойца, прекрасно знающего, какой враг перед ним находится", - сказал нам, комментируя ситуацию, известный российский политический аналитик и историк, исследователь темы армянского терроризма и армянского нацизма Олег Кузнецов.

"Вы только посмотрите, что за глупость и откровенный бред пишет автор этой петиции, позиционирующий себя полномочным представителем всех армян Северного Кавказа. Надеюсь, вы понимаете, насколько вывернуто и перекошено сознание этого армянина? Кто вложил в его сознание такую сумасшедшую эклектику представлений, не имеющих ничего даже отдаленно общего с объективными историческими реалиями? Поэтому уже нет ни малейшего смысла сотрясать воздух риторическим вопросом о том, кто и чему его учил в российской школе на Северном Кавказе, по каким учебникам он учился? Содержание приведенной выше цитаты говорит само за себя.

Чем больше я занимаюсь изучением темы армянского национализма, тем больше убеждаюсь в том, что среднее и молодое поколение армян, в какой бы стране мира они ни проживали, заражены вирусом нацизма и нуждаются в денацификации по примеру того, как это происходило в Германии в 1945-1955 годах. Погрязшие в интеллектуальном невежестве, обуреваемые чувством своего национально-религиозного превосходства над всеми остальными народами, армянские националисты начинают без всякой тени смущения публично поучать титульное население страны, как оно должно жить по их армянским порядкам и правилам. Пример этой петиции в очередной раз наглядно показывает, что армяне Северного Кавказа сегодня в России живут вне конституционного поля многонационального народа Российской Федерации и поэтому представляют собой реальную угрозу ее конституционному строю, государственному устройству и территориальной целостности.

Воодушевляясь государственной политикой героизации нацизма в Армении, они хотят перенести эту практику и на территорию России и тем самым арменизировать Юг России с целью последующего его отторжения, как это уже случилось в истории с азербайджанским Карабахом. И если Россия не пойдет по пути тотальной денацификации армянского населения Северного Кавказа, а в случае провала такой политики - по пути деармянизации этого региона, то при наличии такой ментальности у местного армянства, ее могут ждать самые непредсказуемые события в будущем", - сказал Олег Кузнецов.

Напоследок отметим, что националисты серьезно обеспокоены поднявшейся после выступления Президента Азербайджана кампанией. А жалкие попытки премьер-министра Никола Пашиняна опровергнуть слова азербайджанского лидера и выставить Нжде "героем" только усилили возмущение общественности, для которой понятия герой и нацист не имеют ничего общего.

Зульфугар Ибрагимов