Попытки некоторых сил провести акции, в то время как в Азербайджане наблюдается нормальная ситуация и стабильность, вызывает сожаление.

Как передает Day.Az, об этом в понедельник сказал Trend политический обозреватель Азер Хасрет.

По его словам, сегодня Азербайджан - страна, которая переживает стабильное и устойчивое развитие, народ которой живет в условиях мира. Какие-либо шаги в направлении нарушения общественного порядка могут нанести ущерб государству и народу.

"Поступки этих сил во главе с Али Керимли действительно говорят о том, что за ними нет политической силы и поддержки народа. И сами понимают что уже исчерпали себя. Поэтому, из-за того, что они были уверены в своей неспособности провести массовую акцию в нормальных условиях, попытались провести акцию протеста в центре Баку, в частности на территории охраняемой зоны", - сказал Азер Хасрет.

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