Азербайджан утвердил очередную международную конвенцию.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) на обсуждение был вынесен законопроект об утверждении Конвенции Совета Европы "О защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия".

В документе отмечается, что Азербайджан заявляет, что пункты конвенции не будут применены в отношении Армении. В тоже время, не даются гарантии на осуществление пунктов Конвенции на оккупированных Арменией территориях (Нагорно-Карабахский регион Азербайджана и семь прилегающих районов), пока эти территории не будут освобождены от оккупации и не будут полностью устранены последствия оккупации. Азербайджан сохраняет за собой право на изменение или отмену указанных случаев, и другие стороны заранее будут проинформированы об этих изменениях и отменах в письменном виде.

После обсуждения законопроект был принят путем голосования.