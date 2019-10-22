Инициатива Первого вице-президента Мехрибан Алиевой о посадке 650 000 деревьев в честь 650-летия Насими станет акцией мирового масштаба.

Об этом в беседе с Day.Az сообщил народный артист Азербайджана, композитор Фаик Суджаддинов.

"Что может быть лучше инициативы Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой по посадке в один день 650 000 деревьев в честь 650-летнего юбилея Насими? Это красота, это кислород, это жизнь! Это просто потрясающая идея", - сказал артист.

Суджаддинов призвал всех принять активное участие в посадке деревьев. "Это акция мирового масштаба. Наши прадеды говорили, что каждый человек обязан хотя бы раз в своей жизни посадить дерево. Смысл жизни именно в этом", - сказал наш собеседник.

Композитор поделился, что он вместе со своим сыном посадили очень много деревьев и обязательно присоединятся к этой акции.

"Я считаю, что каждый человек должен сажать деревья. Я 7 лет работал на Кипре, там очень жаркий климат и я помню, что жители за валюту покупали деревья и сажали их. Но у них, к сожалению, часто происходили пожары, да и земля была не очень плодородная. А у нас в Азербайджане невероятная земля, и 650 деревьев будут радовать и нас, и многие будущие поколения азербайджанцев", - рассказал он.

Фаик Суджаддинов отметил, что в этот год, объявленный по Распоряжению Президента Азербайджана Ильхама Алиева годом Насими, в честь великого поэта и философа было проведено невероятное количество прекрасных мероприятий. И идея Мехрибан Алиевой, поистине колоссальная. Это делается ради нашего здоровья, ради наших детей, ради нашего будущего.