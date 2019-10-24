Армянский агитпроп - явление, требующее углубленного изучения. В первую очередь, на предмет того, откуда берутся кадры для ведения пропаганды.

Дело в том, что пропаганда против Баку и Анкары, как правило, в основном строится на домыслах. Вот, например, что пишут армянские СМИ в связи с поддержкой Азербайджаном Турции в ее операции "Источник мира" в Сирии.

Армянские аналитики утверждают, что "отклик международного сообщества на военную операцию Турции на севере Сирии больно ударил по имиджу Азербайджана", который якобы оказался в числе "изгоев".

Правда? Странно, а мы тут ничего не почувствовали. Никакого удара. Для всего мира тот факт, что Азербайджан не присоединился к осуждению братской Турции, - это до такой степени естественный и ожидаемый шаг, что никому не пришло в голову как-то критиковать за это Баку. Впрочем, наши армянские соседи вряд ли способны это понять. Понятия братства и верности дружбе не для Армении, всегда готовой поставить подножку даже союзникам.

И что подразумевает Ереван под словом "поддержка"? В заявлении МИД Азербайджана указано: "Мы уверены, что операция "Источник мира", осуществляемая вооруженными силами Турции в рамках территориальной целостности Сирии, послужит предотвращению террористического риска, возвращению беженцев в свои дома, решению гуманитарных проблем, обеспечению мира и стабильности".

В этих словах есть какая-то проблема?

Конечно же нет, но нашим соседям очень хочется попиариться на фоне происходящего и извлечь из ситуации максимальную выгоду. В Армении считают, что Ереван, наконец-то, занял правильную сторону и оказался среди "цивилизованного" большинства. Благо России нет ни среди осуждающих Турцию, ни среди приветствующих ее операцию. При таком раскладе Ереван может без оглядки на Москву смело пристроиться к толпе тех, кто готов критиковать Анкару за ее слишком уж самостоятельную политику и несговорчивость в вопросах обеспечения безопасности своих границ. Это редкая возможность для армянской стороны. Помнится, недавно она так же пыталась быть среди "цивильного" большинства, когда проголосовала против возвращения российской делегации в ПАСЕ. Сколько потом было оправданий и нытья по поводу неправильно сработавшего компьютера...

Кстати, о России.

Как мы уже отметили, Москва не поддержала официально Анкару, но и не осудила турецкую операцию. Даже больше - в заявлениях российских официалов с самого начала чувствовалось понимание причин, по которым Турция пошла на такой шаг. С 9 октября, когда началась операция "Источник мира", все ждали реакции Москвы и гадали, как она поддержит своего партнера. А Турция и Россия с недавних пор очень сблизились, что, конечно, не может не радовать Азербайджан.

Накануне в Сочи состоялась встреча президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина.

Как сообщает Газета.ру, президенты приняли судьбоносное решение по кризису на севере Сирии, где проходит турецкая военная операция. Президенты России и Турции потребовали от курдских формирований покинуть зону боевых действий за 150 часов. Следить за их отходом будут турецкие и российские военнослужащие, они же начнут патрулировать границу зоны безопасности в районе.

Переговоры двух лидеров продолжались более шести часов, по их итогам Путин заявил, что стороны достигли судьбоносного решения. Москва и Анкара, в частности, подтвердили приверженность сохранению территориальной целостности Сирии, пояснил Путин, а также выступили за вывод всех иностранных сил с территории республики.

В свою очередь, Эрдоган подчеркнул, что Анкара вместе с Москвой будет работать над "недопущением развития сепаратистских настроений" в САР.

Отметим, что на прошлой неделе аналогичное соглашение было достигнуто между Турцией и США. Однако его условия подопечными Штатов не соблюдались в достаточной мере на фоне преувеличенно резких угроз из Вашингтона в адрес Анкары вплоть до вывода ракет с базы "Инджирлик" и военных действий против Турции в случае негативного развития ситуации. В случае же позитивного развития событий Штаты, несомненно, записали бы это в достижения американской дипломатии.

Между тем, достигнутая в Сочи договоренность может лишить лавров Вашингтон.

По мнению российского эксперта по международным конфликтам Евгения Михайлова, вчера после многочасовых переговоров в Сочи между лидерами России и Турции было достигнуто действительно судьбоносное решение, способное стать заключительной вехой в сирийском конфликте. Подписанный меморандум из десяти пунктов соглашения говорит, прежде всего, о том, что Москва и Анкара взяли на себя роль основных игроков в ближневосточном конфликте. И не только игроков, но и гарантов целостности Сирии как государства, сказал Михайлов, комментируя Day.Az результаты встречи в Сочи.

"Реджеп Эрдоган подтвердил, пожалуй, главное, что ожидалось от Турции, - это отсутствие территориальных притязаний на северные сирийские территории, которые планировалось использовать в качестве буферной зоны безопасности против курдских вооруженных формирований. Одним из самых громких пунктов согласованного меморандума, на мой взгляд, помимо общего прекращения боевых действий в рамках турецкой военной операции "Источник мира" стало решение о постепенном вводе сирийских пограничников на северные окраины страны, граничащие с Турцией. То есть в данной ситуации совершенно очевидно, что соглашением между Путиным и Эрдоганом останется доволен и Дамаск, который весьма отрицательно был настроен к Анкаре.

Мировое сообщество еще не до конца осознало, что встреча Путина и Эрдогана является, в принципе, началом новой эры дипломатических переговоров между лидерами государств. Мир меняется и лидеры России и Турции показывают пример всем остальным, что можно и нужно договариваться, невзирая на противоречия. Более того, показывая всем, как, уступая в одном, можно одновременно выигрывать в другом, причем не в ущерб национальным интересам", - подчеркнул Евгений Михайлов.

Похоже, затянувшийся кровавый кризис в Сирии завершится усилиями как раз друзей Азербайджана, и долго гордиться пребыванием среди "цивилизованного" большинства Армении не удастся.

Зульфугар Ибрагимов