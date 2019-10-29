Между Россией и Арменией назревает дипломатический скандал. Поводом стало отстранение частной российской компании "Промтехнология", выпускающей оружие под брендом ORSIS, от участия в тендере в Армении. Цена вопроса - миллионы долларов. К проблеме уже подключились минпромторг и МИД РФ, передает Day.Az со ссылкой на российское издание "Свободная пресса".

По данным СМИ, минпромторг подготовил письмо на имя министра обороны Армении Давида Тонояна с просьбой разобраться в причинах отстранения российского производителя. Оно уже передано в МИД РФ для передачи по дипломатическим каналам. В письме за подписью замглавы минпромторга Олега Рязанцева сказано, что заявка на участие ORSIS в тендере была отклонена "без веских оснований".

В частности, минобороны Армении "неправомерно обратилось в банк с требованием оплаты банковской гарантии участия в тендере". В то время, как по закону поставщик должен был выплатить такую компенсацию, только если бы он выиграл тендер и сам отказался заключить контракт. Причем, сама компания была "немотивированно включена в список недобросовестных поставщиков" ВС Армении.

То есть речь идет не только о срыве разового контракта - в конце концов, в тендере могут быть разные победители, а о том, что "Промтехнологии" закрыли рынок Армении. Вслед за этим могут быть отлучены и другие российские производители. Так, видимо, думают чиновники и бьют тревогу. В самой "Промтехнологии" оперативно прокомментировать ситуацию не смогли.

О серьезном отношении российских властей к этой истории говорит тот факт, что МИД готовит по данному факту дипломатическую ноту, которая может быть передана армянским дипломатам в ближайшее время. Возможно, утечка о ноте допущена намеренно - в здании на Смоленской площади надеются, что Ереван "включит заднюю" и до этого дело все-таки не дойдет.

Отметим, что снятие российских оружейников с тендера произошло еще в июле. Причем, тогда же по следам инцидента Следственный комитет Армении завел уголовное дело по признакам ч. 1 ст. 376 - "Халатное отношение к службе" УК Армении. Ведется предварительное следствие, поясняла СМИ представитель ведомства Наиля Аратюнян.

В прессе после этого появилась информация, что "Промтехнология" подала иск к минобороны Армении. Однако позже российский производитель в специальном заявлении опроверг это, выразив надежду, что расследование принесет результаты, а виновные понесут ответственность вне зависимости от должности и ранга. Позиция оружейного бизнеса понятная - не хочется ссориться.

Ситуация осложняется еще и тем, что речь идет о дочерней компании российского производителя "ОРСИС АРМ". Причем, оба ее изначальных учредителя - военнослужащие Армении. Геворк Манукян, по данным местных СМИ, имеет звание полковника. Прекративший владеть компанией Артур Галстян также полковник и занимает пост начальника военно-топографического отдела ГШ ВС Армении.

Фигурантов скандального дела "прикрыл" действующий министр обороны Армении. Отвечая на вопрос прессы, почему фигурант уголовного дела о срыве тендера все еще служит, он сказал, что "его вина еще не доказана".

Возможно, это свидетельство приверженности министра закону, но может быть, и свидетельство смены Ереваном своей позиции по вопросу о закупках вооружений. Во всяком случае, в сентябре тот же Тоноян заявил, что Армения не исключает закупок вооружений не только в России, но и в других странах. Теперь дело об отстранении ORSIS предстает в другом свете.

Это может быть следствием прихода к власти Никола Пашиняна, которого долгое время воспринимали как прозападного политика. И если со временем Пашинян под давлением обстоятельств скорректировал свою двусмысленную риторику, то совсем избежать фронды в адрес Москвы, видимо, не получается.

Между тем, последствия действий армянских чиновников могут быть самые серьезные. Ранее в ORSIS заявляли, что отказ в тендере грозит срывом проекта строительства патронного завода в Армении. Ожидалось, что новое производство будет создано на российские инвестиции в несколько миллионов долларов.

Отметим, производимое ORSIS оружие вполне на уровне. "СП" уже писала в превосходных тонах о ее винтовке Т-5000 "Точность", чьи характеристики пока не разглашаются. Российское снайперское оружие вообще в почете. О том, что от него не спасают самые современные защитные "примочки", рассказывал, в частности, американский журнал National Interest.

Главный редактор портала MiliteryRussia.ru Дмитрий Корнев рассчитывает, что это не более чем фронда и серьезное вооружение Ереван продолжит закупать у Москвы.

- Из военной тематики ORSIS выпускает снайперские винтовки. Это специфическая высокоточная техника. Возможно, они производят еще какое-то оружие для спецподразделений. Но штучное, сотни экземпляров, не массовое.

"СП": - Министр обороны Армении недавно пообещал диверсифицировать закупки вооружений...

- Это можно связать с антироссийскими настроениями, которые там наблюдаются. Но может быть, это сделано для имиджа. По ORSIS нам отказали, но "Смерчи" возьмут.

Вообще, для армии Армении - Россия пока поставщик номер один. Если Азербайджан уже давно диверсифицировал свои закупки и серьезно - там и Беларусь, и Турция, и Китай присутствуют среди поставщиков, то в Армении Россия всех опережает и сильно.

А вот военный эксперт, сотрудник Центра анализа стратегий и технологий Сергей Денисенцев считает, что Еревану не грех напомнить о союзнических обязательствах перед Москвой.

- Ситуация, когда госструктуры - МИД, минпромторг - поддерживают частные компании, для России пока не типична. Но в мире это очень распространенная практика. Рынок вооружений сейчас такой, что без дипломатической поддержки государства продавать что-то тяжело. Государство должно помогать своим экспортерам, в том числе в подобных спорных ситуациях, когда отменяют тендеры без внешне, по крайней мере, существенных на то оснований.

"СП": - Не испортит ли ведомство Лаврова ситуацию своим неосторожным вмешательством?

- Речь не идет о каком-то давлении. Скорее, об обращении, просьбе разобраться. В том числе, с учетом союзнического статуса Армении. Ведь Ереван входит в ОДКБ. Армения завязана на союзнический статус в плане покупки вооружений. Это ей позволяет покупать оружие с большими скидками, в кредит, иметь доступ к оружию, который не имеют другие покупатели. Например, к "Искандерам".

Вмешательство МИД РФ - это попытка напомнить армянской стороне, что союзнический статус накладывает определенные обязательства.