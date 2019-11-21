Армяне, как фашисты, напоминают саранчу - готовы разрушать и пожирать, истребляя все на своем пути. Таким был террорист Нжде, такой же является и нынешняя власть Армении. Именно поэтому ему присвоили статус "героя". Поведение армян в России тоже ничем не отличается - паразитируют на этой стране, ее экономике, русских людях, украли и присвоили у них миллионы...

После того, как депутат армавирской гордумы Виноградов закрасил черной краской "святой лик" нацистского преступника Гарегина Нжде, армянство поднялось на ноги. В настоящее время идет кампания по привлечению депутата из Армавира к уголовной ответственности. Но еще более важной задачей, стоящей перед армянством, является обеление в России имиджа "героя Армении" Гарегина Тер-Арутюняна, чинившего в начале прошлого века кровавые зверства в отношении азербайджанцев, а в годы ВОВ устроившегося на службу к нацистам.

Теперь задача агитпропа - доказать, что Нжде был белый и пушистый, а кампания против него затеяна с подачи Баку, дескать, крайне заинтересованного в очернении армянских националистов в глазах Москвы. В этой связи глава Союза армян России Ара Абрамян выступил с инициативой создать совместную армяно-российскую комиссию для реабилитации Гарегина Нжде.

Прокомментировать эту ситуацию мы попросили известного российского политического аналитика и историка, непосредственно занимающегося исследованием вопроса армянского нацизма и терроризма, Олега Кузнецова.

"Президент Союза армян России Ара Абрамян, выступив с заявлением о необходимости создать совместную армяно-российскую комиссию для реабилитации Гарегина Нжде, выставил себя невежественным тупицей, который даже не может себе представить, какой вред тем самым он нанес репутации армянской диаспоры в России, своей организации и своему политическому реноме тоже", - сказал Кузнецов.

По его словам, если бы Абрамян хотя бы немного знал биографию Нжде или прочитал бы для начала книгу председателя Совета ветеранов органов государственной безопасности Армении полковника Ваче Оветисяна "Гарегин Нжде и КГБ", то не выступал бы с подобными бредовыми предложениями. Оветисян, будучи преисполненным патетики к личности Нжде, тем не менее, не перевирает умышленно известные факты и как профессиональный контрразведчик дает им вполне адекватное юридическое толкование, отметил наш собеседник.

Похоже, что в окружении Ары Абрамяна собрались исключительно, используя неологизм великого русского писателя Николая Гоголя, "дубиноголовые" и насквозь пробитые по уму националисты, среди которых не нашлось никого хоть чуть-чуть грамотного, кто бы отговорил его от этой идеи, заметил Кузнецов.

"Без тени сарказма говорю о том, что в этом вопросе Аре Абрамяну очень бы пригодились московские адвокаты Рубен Киракосян и Карен Нерсесян, которые пару лет тому назад трижды и все время безуспешно пытались привлечь меня к уголовной ответственности в России за якобы экстремизм и разжигание национальной розни. Быть может, они смогли бы донести до его невежественного сознания следующие факты из российской юриспруденции.

17 сентября 1955 года был издан указ Президиума Верховного Совета СССР "Об амнистии советских граждан, сотрудничавших с оккупантами в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.", и Нжде, воспользовавшись этим законом, ходатайствовал перед Военной коллегией Верховного Суда СССР незадолго до своей смерти о даровании ему амнистии. Но в рассмотрении этого заявления ему было отказано, и не потому, что он не был советским гражданином, а потому что он был убийцей и организатором массовых убийств жителей Армении и Азербайджана, а также являлся идейным вдохновителем гитлеровских карателей из числа этнических армян, виновных в убийствах и истязаниях советских граждан, на которых действие этого указа не распространялось.

Также Аре Абрамяну следовало бы знать, что с началом перестройки в СССР, когда началась массовая реабилитация жертв сталинских политических репрессий, родственники Нжде обращались в Генеральную прокуратуру СССР с заявлением о его реабилитации, но им в этом было отказано по перечисленным выше основаниям.

И вот теперь президент Союза армян России наступает на те же грабли, на которые уже не раз наступали до него совершенно другие люди. Интересно, на какой результат он рассчитывает? Даже если "комиссия", состоящая из проплаченных им "компетентных" и "авторитетных" историков и обществоведов вдруг на свою беду признает Нжде ангелом и добрым гением всего армянства, то это не будет автоматически означать того, что данное мнение будет иметь хоть какое-то значение для российского правосудия и органов прокуратуры. Поскольку только первым позволено решать вопросы посмертной реабилитации, а вторым - ходатайствовать об этом. Или он надеется, что в этом громком политическом деле его миллионы, заработанные, кстати, в России, будут иметь какое-то существенное значение? Одно дело - покупать муниципальных чиновников и даже помощников министров, совершенно иное - пытаться отменить уже ранее принятые политические решения высшей власти в стране. Об этой стороне вопроса Ара Абрамян явно не подумал", - отметил российский аналитик.

По мнению Кузнецова, Абрамяну явно не следовало бы, грубо говоря, плевать против ветра, который дует из Кремля. Так и без статуса члена президентского Совета по национальной политике можно остаться очень быстро. А без этого статуса он может очень быстро превратиться в опального олигарха, на активы и деньги которого в России очень быстро найдется великое множество желающих.

"Вот о чем ему надо было думать до того, как выступать с подобными бредовыми инициативами, а не о том, как словить очередную порцию транзакций националистического восторга, цена которому - пшик", - резюмировал Олег Кузнецов.

Лейла Таривердиева