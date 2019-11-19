19 ноября после реконструкции, проведенной на Абшеронской кольцевой железнодорожной линии Закрытого акционерного общества "Азербайджанские железные дороги", состоялось открытие станции "Пиршаги".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в открытии принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Глава государства разрезал ленту, символизирующую открытие станции.

Председатель Закрытого акционерного общества "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов проинформировал Президента Ильхама Алиева о проделанной работе.