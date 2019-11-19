https://news.day.az/politics/1177052.html Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии железнодорожной станции «Пиршаги»
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии железнодорожной станции «Пиршаги»
19 ноября после реконструкции, проведенной на Абшеронской кольцевой железнодорожной линии Закрытого акционерного общества "Азербайджанские железные дороги", состоялось открытие станции "Пиршаги".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в открытии принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
Глава государства разрезал ленту, символизирующую открытие станции.
Председатель Закрытого акционерного общества "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов проинформировал Президента Ильхама Алиева о проделанной работе.
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