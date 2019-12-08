Так называемые "оппозиционные" группы многократно терпели крах. Это раз за разом убедительно доказывает жизнь.

Об этом сказал Trend главный редактор газеты "SƏS", политический эксперт Бахруз Гулиев, передает Day.Az.

По его словам, молодежь Азербайджана должен осознавать ценность нашей независимости.

"Мы живем в период подлинной независимости, и каждый гражданин Азербайджана, особенно молодое поколение, должны ценить эти реалии. Наша страна не зависит ни от кого, каких-либо сил, и этот факт дает основание говорить, что именно наша молодежь должна защищать и крепить нашу независимость", - сказал Гулиев.

Совершенно очевидно, что шовинистские элементы, которые были в тесном контакте с различными антиазербайджанскими организациями, действующими в зарубежных странах, остались в безвыходном положении.

"Налицо тот факт, что от этих людей, ставших из-за "эмигрантского бизнеса", подделки документов мишенью правоохранительных органов европейских стран, отрекаются даже их покровители. То есть организации, которые в свое время спонсировали, финансировали их, отказались от этой деятельности, дистанцировались от таких групп. Потому что они хорошо понимают, что в конце концов, из-за их действий, и сами могут оказаться в непростом положении", - отметил эксперт.

По его словам, в целом народ и сам уже понимает, где правда, а где ложь, и, несомненно, делает логические выводы из тезисов Президента Ильхама Алиева.