-"На мой взгляд подобными магазинами, распространяющими футболки с символикой террористической группировки АСАЛА, должны заняться соответствующие органы, следящие за недопущением экстремизма в обществе".

Об этом сказал Day.Az известный российский эксперт по международным конфликтам Евгений Михайлов, комментируя информацию о продаже на территории России футболок с армянской террористической символикой.

По его словам, совершенно очевидно, что в основном эти футболки на территории России закупают представители армянской диаспоры. Но это не может служить оправданием и следует учесть, что члены армянской диаспоры - тоже граждане России, следовательно, должны соблюдать закон о недопустимости пропаганды террористов, независимо от их национальной принадлежности.

"Возьмем, например, Монте Мелконяна, уничтоженного в Карабахе. Это признанный международный террорист, за которым охотились многие спецслужбы мира. Ему не повезло, что он решил повоевать в Карабахе. Недолго ему пришлось быть там "звездой" армянского сепаратизма. Хочу напомнить, что в России есть спортклубы имени террориста Мелконяна, и они пока существуют. Дело в том, что для россиян он никто, и его никто бы и не знал, если бы о нем не говорили в СМИ. Считаю, что необходимо более качественно выводить подобную информацию на российское медиаполе и, более того, красочно рассказывать о преступлениях АСАЛА, и тогда можно будет получить резонанс среди общественности с последующими запретами на пропаганду", - подчеркнул Михайлов.

В этой связи российский эксперт напомнил о судьбе мемориальной таблички нацистского пособника Гарегиона Нжде, которая продержалась на территории армянской церкви Армавира много лет и была ликвидирована только после масштабного информационного вброса о его деятельности в российских СМИ, поддержанного на уровне властей Азербайджана и России.

"Именно таким образом нужно бороться и с почитателями АСАЛА, чтобы неповадно было", - сказал Евгений Михайлов.

Лейла Таривердиева