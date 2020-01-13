Независимый журналист, лауреат премии Союза журналистов России, эксперт по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов снял очередной фильм на тему героизации нацизма на постсоветском пространстве, в частности, в Армении.

Новое расследование российского журналиста связано с источниками "смелости", с которой руководство Армении отстаивает свое право на героизацию нацистского пособника Гарегина Нжде.

"Проблема героизации фашизма на территории постсоветского пространства неслучайно обострилась в преддверии 75-летия великой Победы, которая будет праздноваться 9 мая 2020 года. И армянский премьер Никол Пашинян не настолько глуп и неопытен, чтобы не понимать простой истины. С Россией или навеки, или никогда, и все его попытки идти вопреки мнению Москвы в плане оправдания фашистов армянского происхождения только отдаляют наши народы и страны друг от друга", - говорит Михайлов.

Фильм "С чьих слов запел Никол Пашинян?" выставлен на Youtube-канале "Журналистские расследования Евгения Михайлова".