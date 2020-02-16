Как известно, вчера в рамках Мюнхенской конференции по безопасности состоялись панельные обсуждения по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту. Организационный комитет Мюнхенской конференции по безопасности и ранее предлагал провести обсуждение карабахского конфликта между руководствами Азербайджана и Армении, но армянская сторона отказывалась от предложения. В этот раз они согласились.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.