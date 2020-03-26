https://news.day.az/politics/1216431.html Али Асадов о борьбе с коронавирусом: Государством будут приняты все необходимые меры в соответствии с законом
Али Асадов о борьбе с коронавирусом: Государством будут приняты все необходимые меры в соответствии с законом
В рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции в Азербайджане государством будут приняты все необходимые меры в соответствии с законом.
Об этом, как передает Day.Az, заявил премьер-министр Али Асадов 26 марта на очередном заседании оперативного штаба в Кабинете министров.
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