Али Ахмедов: Армия Азербайджана героически пресекла армянские провокации в направлении Товуза

Азербайджанская армия, наши доблестные солдаты героически пресекли провокации обезумевших армянских бандитов на линии соприкосновения в направлении Товуза, дали врагу достойный отпор.

Как сообщает Day.Az, об этом на своей странице в Facebook написал вице-премьер, зампред-исполнительный секретарь правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Али Ахмедов.

В публикации говорится, что народ узнал своих новых героев.

"Мы гордимся погибшими во имя Родины старшим лейтенантом Рашадом Махмудовым, сержантом Вугаром Садыговым, ефрейтором Эльшадом Мамедовым и солдатом Хайямом Дашдемировым. Мы уверены, что их кровь не останется не отомщенной.

Да упокоит Всевышний души наших шехидов!", - говорится в публикации вице-премьера.