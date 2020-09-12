Суд отклонил ходатайство арестованного экс-посла Азербайджана в Сербии

Сегодня в Насиминском районном суде было рассмотрено ходатайство о замене меры пресечения в виде ареста, избранной в отношении арестованного экс-посла в Сербии Эльдара Гасанова на домашний арест, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На заседании под председательством судьи Бабека Панахова, ходатайство было рассмотрено и отклонено.

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