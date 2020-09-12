https://news.day.az/politics/1270232.html Суд отклонил ходатайство арестованного экс-посла Азербайджана в Сербии
Суд отклонил ходатайство арестованного экс-посла Азербайджана в Сербии
Сегодня в Насиминском районном суде было рассмотрено ходатайство о замене меры пресечения в виде ареста, избранной в отношении арестованного экс-посла в Сербии Эльдара Гасанова на домашний арест, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
На заседании под председательством судьи Бабека Панахова, ходатайство было рассмотрено и отклонено.
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