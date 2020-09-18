Армяне перестали есть и одеваться

Экономическая ситуация в Армении находится в очень плохом состоянии: новых рабочих мест нет, новых инвестиций нет, заявил армянским СМИ депутат от оппозиционной фракции Процветающая Армения Микаел Мелкумян, передает Day.Az.

По словам депутата, в стране упала покупательская способность, сам спрос снизился на 15-20 процентов.

"Когда говорят о голоде в стране, это не значит, что тех или иных продуктов нет в магазине. Это значит, что нет денег на их покупку. Товары может импортировать любой бизнесмен, но вы посмотрите, как снизился спрос - на 15-20% в сравнении с прошлым годом. То есть, люди не могут приобрести товар, в котором нуждаются. Люди должны иметь средства для покупки товаров. Если спрос на какой-то товар снизился, значит, упала покупательная способность", - сказал он.

Тем временем у здания правительства Армении проходят акции протеста представители хозсубъектов, занимающихся импортом и продажей одежды и обуви.

Последние жалуются на изменения, внесенные в Таможенный кодекс, в результате чего они вынуждены осуществлять таможенное оформление импортных товаров по более высокой цене. По словам протестующих, в этом случае им придется продавать товар в 6 раз дороже, а у покупателей не так много возможностей. В ходе акции ситуация накалилась. Полицейские собирались подвергнуть приводу одного из молодых людей, но присутствующие этого не допустили.