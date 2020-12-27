У армян хватает наглости обвинять Россию в предательстве после провала в Карабахе

Приход оппозиционера Никола Пашиняна к власти в Армении весной 2018 года на волне протестов в целом сильно охладил российско-армянские отношения. После победы "бархатной революции" возник вопрос о будущем сотрудничестве Еревана и Москвы, ведь ни для кого не секрет, что в Москве подобные сценарии не любят.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, скоро в отношениях двух стран возникли проблемы. В Армении по делу о разгоне массовых протестов в 2008 году были арестованы второй президент республики Роберт Кочарян и действующий генсек ОДКБ Юрий Хачатуров.

Издание напоминает, что Хачатуров занимал пост генсека международной организации, по сути руководимой Россией. Кочарян - предшественник свергнутого Саргсяна и защитник его режима, ведь протесты 2008 года были связаны именно с избранием третьего президента Армении, то есть они принадлежат к одной группе политических элит, которая, в свою очередь, давно знакома российским элитам.

Неудивительно, что их громкий арест вызвал резкую реакцию в РФ. В разгар событий в сети появилась запись разговора высокопоставленных армянских силовиков, которые говорили, что Пашинян приказывает "закрыть" Хачатурова, но "русские из кожи вон лезут". В итоге Хачатуров был быстро выпущен под залог. Кочаряна за прошедшие два года не раз освобождали из-под стражи и снова арестовывали, говорится в статье.

"Появились у России и менее громкие, но не менее серьезные поводы для недовольства. Например, уголовное дело, возбужденное армянской Генпрокуратурой по факту отчуждения государственного имущества из концессионных активов ЮКЖД. В апреле 2020 года министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что некоторые российские компании в Армении "попали в сложную ситуацию", и выразил надежду, что суды "будут урегулированы без каких-либо попыток привнести туда вещи, неподобающие союзникам"", - пишет Лента.ру.

После боя

Война в Нагорном Карабахе стала очередным испытанием для российско-армянских отношений. Россия, как и другие страны, призывала к прекращению огня. Пашинян не раз звонил Путину и прочим иностранным лидерам. Сразу после начала конфликта возник вопрос, окажет ли Россия военную помощь своему союзнику, который входит в ОДКБ.

Путин заявил, что Россия "всегда исполняла, исполняет и будет исполнять" союзные обязательства, но боевые действия сегодня ведутся не на территории Армении.

Россия, со своей стороны, прикладывала максимум усилий для урегулирования ситуации, но заняла подчеркнуто нейтральную позицию на переговорах, соответствующую статусу посредника в урегулировании конфликта. Но далеко не все в Армении это поняли, отмечает автор статьи.

Нашли крайнего

В статье подчеркивается, что итоги боевых действий в Нагорном Карабахе закончились для армян национальной трагедией. По итогам трехсторонних соглашений, оперативно заключенных между Москвой, Ереваном и Баку в ночь на 10 ноября, Азербайджан оставил за собой все занятые позиции и получил территории трех районов, куда война не дошла. Теперь Карабах не имеет общей границы с Арменией, их связывает только Лачинский коридор, охраняемый миротворцами.

В стране не утихают массовые протесты с требованием отставки Пашиняна, которого обвиняют, ни много ни мало, в предательстве. Под огнем критики оказалась и Россия. В СМИ и социальных сетях можно в избытке найти заявления армян, что Россия вовсе не настоящий союзник, она не пришла на помощь Армении в трудную минуту, более того - способствовала победе Азербайджана. Припомнили Москве и многолетние поставки оружия Баку.

"Вот сейчас, за эти 44 дня войны, как минимум половина погибших солдат убита российскими системами залпового огня "Смерч", а города разрушены белорусскими системами "Полонез"", - негодует армянский политик Андриас Гукасян.

Старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО Станислав Притчин считает, что отношения России и Армении претерпели серьезные изменения. Армянское общество действительно полагает, что Россия должна была воевать на армянской стороне, послать свои войска на защиту Карабаха. "При том что, как мы знаем, сложности были даже с отправкой армянской армии в Карабах", - заметил эксперт.

Москва в текущем конфликте заняла более нейтральную "равноудаленную" позицию и пыталась усадить стороны за стол переговоров. "Позиция России строилась на том, что территории Армении ничто не угрожает. С юридической точки зрения так оно и есть, но с точки зрения общественного восприятия - армяне считают, что Россия их предала", - отмечает собеседник "Ленты.ру".

На этих настроениях могут сыграть противники Пашиняна. Сейчас вероятность того, что власть в Армении сменится, составляет 50 на 50. Хотя эксперты отмечают, что, судя по последним уличным акциям, негативный сценарий более вероятен. Возможно, на смену Пашиняну придут силы, которые обвинят в поражении Россию и захотят отвернуться от нее. Тем более, что администрация нового президента США Джо Байдена явно будет заигрывать с Ереваном: армян станут убеждать, что Россия - ненадежный союзник, поэтому оставаться в ОДКБ и ЕАЭС невыгодно.

С другой стороны, Запад по сути проигнорировал последний конфликт в Нагорном Карабахе и никак не помог Армении. Минская группа ОБСЕ, сопредседателями которой вместе с Россией выступают Франция и США, себя не проявила. До этого переговоры по решению карабахского вопроса длились много лет, но оказались безрезультатными. Возможно, отчасти это связано с тем, что Турция - член НАТО, а ее армия - вторая по мощи в Североатлантическом альянсе.

По мнению Станислава Притчина, у Армении нет других вариантов, кроме как сохранить отношения с Москвой - а значит, и придерживаться мирных соглашений по Карабаху, которые обеспечивает и на которых настаивает российская сторона.

По итогам соглашения о перемирии в Нагорном Карабахе Азербайджан получил контроль над территориями, занятыми в ходе боевых действий, а также над Агдамским, Газахским, Кельбаджарским и Лачинским районами. В результате Нагорный Карабах больше не имеет общей границы с Арменией. Теперь их связывает только одна трасса - Лачинский коридор, охраняемый российскими миротворцами

Даже те гипотетические силы, которые могут прийти к власти на волне протестов, в большинстве своем понимают, что пересмотр соглашений - не лучшее решение. Это будет означать новую эскалацию вооруженного конфликта, на которую у Армении просто нет ресурсов. Последняя карабахская война изменила статус-кво. Ереван потерял все стратегически выгодные позиции, которые имел до 27 сентября, и в случае нового конфликта уже не сможет отстреливаться в горах с минимальными потерями.

А еще надо понимать, что выступления против России означают прекращение миротворческой миссии, а собственных ресурсов для выполнения этих задач нет ни у одной силы в Армении. Поэтому даже в случае смены власти в Ереване продолжат "дружить" с Москвой. "Но это будет дружба скрепя сердце", - предупреждает Притчин.