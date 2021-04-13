Президент Ильхам Алиев: Армения является страной, павшей на колени перед нами, и так будет всегда

Армения же является страной, потерпевшей поражение, страной, павшей на колени перед нами, страной с опущенной головой, и так будет всегда.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на встрече с награжденными военнослужащими после ознакомления с Парком военных трофеев.

Вторая Карабахская война - наша славная история. Наш народ всегда будет испытывать чувство гордости в связи с этой войной. Мы утвердили себя в мире как победоносный народ. Армения же является страной, потерпевшей поражение, страной, павшей на колени перед нами, страной с опущенной головой, и так будет всегда. Человек приходит в ужас, когда видит совершенный ими вандализм. Все наши города и мечети разрушены. В мечетях держали коров, свиней, они оскорбили весь мусульманский мир, разрушили и распахали могилы, сняли золотые коронки у похороненных людей. Если это не дикари, то кто? Дикарь, возможно, не такое тяжелое слово. Весь мир увидел, в чем заключался их идеологический фактор. Якобы они являются проживающим здесь в меньшинстве культурным народом, относящимся к большой цивилизации, а их окружают дикие мусульмане. Они говорили это на каждом углу в Европе. На каждом углу в России они говорили, помогите нам, а то нас здесь задушат. Сегодня каждый увидел, какова их цивилизация, их культура, их мораль, нравственность. Человек, разрушающий, распахивающий могилы, снимающий золотые коронки с усопших, держащий в мечети свиней, - варвар, другого названия нет. Весь мир увидел это и увидит еще больше", - сказал глава государства.