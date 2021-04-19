https://news.day.az/politics/1335297.html В парке культуры и отдыха имени Низами в Баку будут проведены работы по благоустройству - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
В парке культуры и отдыха имени Низами в Баку будут проведены работы по благоустройству - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о проведении работ по благоустройству в парке культуры и отдыха имени Низами в Хатаинском районе Баку.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно документу, для проведения работ по благоустройству в парке культуры и отдыха имени Низами в Хатаинском районе Баку из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2021 год Резервного фонда Президента Исполнительной власти города Баку первоначально выделяется пять миллионов манатов.
Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в первой части распоряжения.
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