https://news.day.az/politics/1343039.html Пятеро участников Отечественной войны вернулись в Азербайджан после лечения в Турции - ФОТО
Пятеро участников Отечественной войны вернулись в Азербайджан после лечения в Турции - ФОТО
Еще пятеро азербайджанских военнослужащих, получивших тяжелые ранения во время Отечественной войны и отправленных Фондом YAŞAT на лечение в Турцию, вернулись на родину после выздоровления.
Как сообщили Day.Az в фонде, лечение в Турции прошли Намиг Фархад оглу Джафаров, Юсиф Фариз оглу Атакишиев, Кянан Чинар оглу Кязымов, Шахрияр Мирага оглу Ализаде и Илькин Эльчин оглу Алекперов.
В предстоящие месяцы они будут обеспечены необходимыми лекарственными препаратами.
В настоящее время на обследовании, лечении и реабилитации в Турции находятся еще 64 участника Отечественной войны Азербайджана.
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