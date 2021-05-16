Пятеро участников Отечественной войны вернулись в Азербайджан после лечения в Турции

Еще пятеро азербайджанских военнослужащих, получивших тяжелые ранения во время Отечественной войны и отправленных Фондом YAŞAT на лечение в Турцию, вернулись на родину после выздоровления.

Как сообщили Day.Az в фонде, лечение в Турции прошли Намиг Фархад оглу Джафаров, Юсиф Фариз оглу Атакишиев, Кянан Чинар оглу Кязымов, Шахрияр Мирага оглу Ализаде и Илькин Эльчин оглу Алекперов.

В предстоящие месяцы они будут обеспечены необходимыми лекарственными препаратами.

В настоящее время на обследовании, лечении и реабилитации в Турции находятся еще 64 участника Отечественной войны Азербайджана.