https://news.day.az/politics/1355269.html На освобожденных территориях Азербайджана идут масштабные работы
На освобожденных территориях Азербайджана идут масштабные работы
На освобожденных территориях Азербайджана ведутся масштабные работы.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в ходе поездки по Агдаму вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев.
"Во время нашего визита в Агдам мы понаблюдали за строительными работами. Здесь строятся дороги, здания, школы, возрождается территория", - сказал Мустафаев.
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