Новый аэропорт за пол года? Это возможно только в Азербайджане! Основной целью поездки в Азербайджан в этот раз для меня стал новый аэропорт Физули, который в рекордно короткие сроки строится в Карабахе. Строительство начато в январе, а первый рейс аэропорт примет уже в сентябре!

Об этом в своем фоторепортаже по итогам поездки на освобожденные территории Азербайджана рассказал известный медиа-эксперт в сфере авиации, путешествий и фотографии Александр Чебан.

Day.Az представляет вниманию читателей его репортаж, опубликованный в его блоге в Живом Журнале:

"Я не первый раз посещаю аэропортовый комплекс в процессе строительства, но то, какими темпами идёт строительство здесь, действительно удивляет! Практически готова взлетно-посадочная полоса, а также полностью смонтирован фундамент терминала, начато возведение каркаса, также уже строится диспетчерская вышка.

Этот аэропорт станет первым важным инфраструктурным объектом на территории Карабаха, приоритет этой стройки самый высокий, поэтому никаких сомнений в том, что в сентябре состоится первый рейс, у меня нет. Освобожденные территории Карабаха сейчас выглядят как абсолютно безжизненное пространство, однако планы развития здесь также грандиозные. Проезжая между остатками разрушенных зданий, периодически видишь новейшие современные инфраструктурные объекты жизнеобеспечения - электростанции, строительные заводы, а ведь построено всё это всего за 6-8 месяцев!!! Я побывал в городе Агдам, который станет центром региона и строится "с нуля" по очень интересному современному проекту.

Вот так выглядит официальный статус строительства аэропорта сегодня:

- продолжается строительство асфальтобетонной взлетно-посадочной полосы, позволяющей принимать широкофюзеляжные воздушные суда. Длина ВПП составит 3000 метров, ширина - 60 метров. Также продолжается строительство перрона площадью до 60 тыс. кв. м.;

- завершены бетонные работы здания терминала. Продолжаются работы по установке металлоконструкции здания терминала. Материалы, предназначенные для покрытия крыши терминала, были доставлены из Италии. Также из Турции были заказаны материалы, необходимые для отделки его фасадной части.

- завершены работы, по подготовке инфраструктуры, необходимой для установки оборудования по аэронавигационному и светотехническому обеспечению полетов воздушных судов. К примеру, уже построен базовый комплекс для установки метеорадара.

- завершены работы по строительству Основной трансформаторной подстанции (10 КВТ) и линий электропередач (ЛЭП), предназначенные для обеспечения электроэнергией будущего аэровокзального комплекса.

- на территории аэропорта продолжаются работы по сооружению котельной и других вспомогательных помещений и зданий;

- завершены работы по бурению артезианской скважины, а также по строительству резервуаров для воды, что было необходимо для обеспечения бесперебойной подачи воды;

- вблизи аэропорта в Физули для оптимизации процесса строительства сооружены асфальтный и бетонный заводы;

- продолжаются работы по внедрению новых международных воздушных трасс для обеспечения полетов в аэропорты в Физули, Зангелане и Лачине в соответствии с международными стандартами.

Что дальше?⠀

5 сентября 2021 года планируется выполнение первого рейса. К этой дате будет сдана в эксплуатацию взлетно-посадочная полоса, установлено аэронавигационное оборудование, завершено строительства вышки УВД. К этой же дате будет частично завершено строительство аэровокзального комплекса, а точнее заработает VIP секция терминала, ведь отделочные работы - это самая время и ресурсо- затратаная часть строительства. А к концу года планируется завершить работы по вводу в эксплуатацию пассажирского терминала и обеспечению инфраструктуры, необходимой для работы международного аэропорта в Физули".