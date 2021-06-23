Цифровой город будущего в Карабахе

Известный медиа-эксперт в сфере авиации, путешествий и фотографии Александр Чебан поделился в персональном блоге впечатлениями о поездке в освобожденный от армянской оккупации город Агдам.

Day.Az представляет его публикацию:

"Мы движемся по пыльной дороге, обгоняя вереницу строительной техники, которая практически круглосуточно движется здесь во всех направлениях. Строительство электроподстанций, водонапорных станций, дорог, мостов, коммуникаций - основа развития региона и возвращения жизни в эти места после 25 лет забвения.

Название Агдам происходит от азербайджанского "аг" - "белый" и "дам" - "дом". Это название произошло от расположенной в городе резиденции правителя Карабахского ханства Панах Али-хана "Имарат", покрашенной белой известью, причем эта резиденция сохранилась сравнительно и не была разрушена в последние 25 лет. Агдам расположен в 26 км от Ханкенди и в 365 км от Баку у восточного подножия Карабахского хребта, на окраине Карабахской равнины.

Сложно описать словами свои ощущения, когда видишь остатки деревень и целых городов, которые были разрушены и разграблены в последние два десятилетия. Земли тут требуют долговременных работ по разминированию территории, но планы и их реализация - невероятные, учитывая самый высокий приоритет восстановления жизни в Карабахе для всех азербайджанцев.

Я думаю, что относительно не сложно построить новый город, соорудить простые строения, заселить людьми и т.д., но то, что я увидел на небольшой экспозиции на въезде в Агдам, это совсем другое. Грандиозное планирование инфраструктуры города с учетом опыта самых успешных городов мира, цифровые технологии, возобновляемая энергетика, технопарки и зона со специальными условиями для инвестиций в будущем.

Планы восстановления Агдама

Вот о чем говорит официальная информация о планах строительства: современный Агдам будет включать сам город Агдам + 8 близлежащих деревень Агдамского района. Размеры Агдама составят 1750 гектаров + 2450 гектаров пригородной зелёной зоны (сады), смотрите схемы на фотографиях. Население города составит 100 тыс. человек, что сделает Агдам крупнейшим городом Карабаха и 6-м по величине городом Азербайджана. 70% населения будут проживать в многоквартирных домах и 30% в частных домах. На начальном этапе в городе будет 1750 жилых домов и 23 000 квартир в многоквартирных домах. 23% территории города будет состоять из лесных и парковых зон (зеленая зона). В Агдаме будет также лесопарк (125 га).

Промышленная территория (индустриальные парки) будет построена в непосредственной близости от города, чтобы обеспечить стабильность занятости. Не забыта и эстетическая составляющая. Предусмотрено создание искусственного озера в городе. Также через город пройдет 2 канала, с мостами пересекающими канал. Город будет зонирован и разделен на исторический центр, административную, жилую, зеленую и промышленную / сельскохозяйственные зоны. Исторический центр будет включать в себя дворцовый комплекс Имарат, мавзолей карабахских ханов, крепость Шахбулаг и новую мечеть.

Центр будет построен в соответствии с традиционной архитектурой городов Карабаха. Административный центр будет состоять из футбольного стадиона (на 30 тыс. чел.), муниципальных зданий, театра, концертного зала, Карабахского университета. Также будет построен парк с мемориальным музеем в честь Победы и концертным залом под открытым небом.

Каждому частному дому будет выделено 4-5 га земли для сельскохозяйственных нужд. Для водоснабжения будут использованы Суговушанское, Хачинчайское водохранилища, а также артезианские источники.

Агдам должен стать комфортным для людей. В городе будет большая сеть пешеходных дорог и велодорожек. Транспортная система города будет кольцевой. Будет трамвайная линия, отдельная от автомобильных дорог. Впервые в Азербайджане будет применена концепция "умного города".

Сроки реализации

Посмотрев на визуализацию проекта, очевидным вопросом становится только один "когда?". Первый жилой комплекс будет возведен уже в следующем году, я вначале подумал, что это отель, настолько стильно он выглядит. До этого момента нужно построить дороги и базовую инфраструктуру. Уже сейчас бульдозеры сносят целые гектары остатков строений и освобождают площадки для будущего строительства.

Агдам, как и вообще Карабах, всегда были аграрным краем - благодаря уникальным почвам и климату. Задача сейчас - создать современную и удобную среду для жизни, а сельское хозяйство и предпринимательство сюда вернётся само собой, так мне отвечали не раз на вопрос, чем здесь заниматься.

На мой взгляд, с туристической точки зрения, Агдам и Карабах должны сохранить военно-исторический контекст в туризме, показав разные периоды своей истории и, возможно, разные точки зрения и противоречия. Регион был без признаков жизни с начала 90-х, разрушен и разграблен, а не уничтожен в боях. Но здесь сохранилось много исторических зданий, пусть и не в лучшем состоянии. Я не хотел смешивать картинку настоящего и планы на будущее, но обязательно покажу в следующем посте, как выглядит Агдам сейчас, уверен, что буквально через год здесь уже всё будет по новому!"