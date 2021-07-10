Все вышло так, как сказал Президент Ильхам Алиев

Десять лет назад, в декабре 2011 года, на государственном телеканале РФ "Россия" была показана авторская программа Михаила Гусмана "Формула власти", посвященная Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Азербайджанский лидер, как и всегда, блестяще отвечал на вопросы известного журналиста, демонстрируя эрудицию, дипломатичность и в то же время искренность.

За десять лет многое изменилось, многие проблемы страны давно решены, многие из поставленных целей достигнуты, что-то за прошедшие годы стало видеться иначе. Это содержательное интервью нарисовало портрет и Президента страны, и самой Азербайджанской Республики, какой она была десять лет назад.

В той "Формуле власти" был один момент, который в свете последних событий в регионе звучит очень интересно и символично.

"Я, если бы была возможность, поехал бы вперед. Скажем, на десять лет вперед. Посмотрел бы, получилось ли то, что я задумал или нет, и в какой степени получилось. Вот это я бы сделал с большим удовольствием", - сказал Президент Ильхам Алиев.

До Победы было еще далеко, но глава государства уже тогда готовил и приближал ее. Словно прозревая будущее, на открытии Академии Государственной пограничной службы в 2010 году он говорил: "Мы восстановим территориальную целостность нашей страны. Для этого все военные структуры объединены под единым командованием и действуют по приказам Верховного главнокомандующего. В нужный момент все военные структуры будут действовать как единый кулак и восстановят территориальную целостность Азербайджана". Все произошло именно так, и через десять лет, осенью 2020 года этот единый, железный кулак уничтожил агрессора.

Что увидел бы Президент Азербайджана, если бы в 2011 году ему удалось заглянуть на десять лет вперед?

Он увидел бы украшенную сцену на Джыдыр дюзю, услышал до боли родные звуки Баяты шираз, разносящиеся над ущельем Дашалты. Он прогулялся бы среди невероятных экспонатов Парка военных трофеев, гордясь азербайджанским воином. Наблюдал бы за работой дорожной техники, стоя на обочине дороги Победы, проследил за тем, как превращается в современную взлетную полосу земляное полотно будущего аэропорта Физули, как на глазах меняются очертания разрушенных городов и сел, как заново рождается Шуша. Вряд ли масштабы работ потрясли бы его, потому что он все так и задумал. Еще задолго до войны и победы Президент Азербайджана задумал грандиозное возрождение свободного от оккупации Карабаха и работал на это будущее.

За десять лет страна под его руководством стала еще сильнее, еще богаче, прочно закрепилась на международной арене, получила больше возможностей для реализации самых сложных задач. Президент Ильхам Алиев всегда говорил, что знает, что, как и когда нужно делать. Все происходит в свое время, и для такого серьезного шага, как освобождение оккупированных территорий, должны были сложиться условия. Десять лет не прошли даром. Была достигнута политическая и экономическая независимость, резервы страны в шесть раз превысили ее внешний долг, Азербайджан укрепил дипломатические тылы, обзавелся новыми друзьями и партнерами, поднял свой авторитет на международной арене. К началу 44-дневной Отечественной войны страна пришла с одними из самых низких показателей по внешнему долгу в мире, с высокопрофессиональной и хорошо вооруженной армией, политической стабильностью и солидарностью в обществе. Результатом стала победа и осуществление главной мечты азербайджанского народа.

Все это происходило не стихийно, а в соответствии с заранее продуманным и выверенным планом. Так, как задумал Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Лейла Таривердиева