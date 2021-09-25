Проклятая земля: в Армении уже пытаются уничтожить и ассирийцев

Объединение общины Димитров, где компактно проживают ассирийцы, с другими населëнными пунктами в Араратской области Армении приведëт к ассимиляции представителей этого национального меньшинства республики. Такое мнение ассирийский священник Никодим Юханаев высказал 22 сентября на слушаниях в Национальном собрании (парламенте) Армении по проекту о внесении изменений в закон "Об административно-территориальном делении Республики Армения", передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Ассирийцы компактно проживают в сëлах Димитров, Арзни, Нор Артагерс, Верин Двин Араратской области, напомнил Никодим Юханаев.

По его словам, Димитров в рамках укрупнения общин планируется объединить с соседним населëнным пунктом. В случае с селом Димитров могут возникнуть серьëзные проблемы, предупредил армянских парламентариев представитель ассирийской общины.

"Это село ещë в 1828 было основано именно ассирийцами. В Армении и в мире оно известно именно как место проживания ассирийцев", - подчеркнул Юханаев, добавив, что в советское время жители одной из деревень были расселены большей частью в городе, и в результате ассирийцы там ассимилировались.

Никодим Юханаев призвал власти Армении пересмотреть проект и оставить Димитров в качестве отдельной общины.

Количество ассирийцев в Армении существенно сокращается. Если по переписи населения СССР 1989 года в Армении проживало 5963 ассирийцев, то по данным переписи населения 2011 года в Армении уже насчитывалось всего 2769 ассирийца.